Van der Breggen en Blaak maken hun afscheidsdatum aan de wielersport bekend Redactie

10 mei 2020

15u43

Bron: NOS 0 Wielrennen De Nederlandse wielrensters Anna van der Breggen en Chantal Blaak hebben hun afscheid aangekondigd. De oud-wereldkampioenen, beiden 30 jaar, gaan nog een jaar door, maar stoppen daarna. Van der Breggen doet dat na de Olympische Spelen van Tokio, Blaak zwaait in het voorjaar van 2022 af. Ze gaan daarna beiden verder als ploegleider bij SD Worx, het huidige Boels-Dolmans.

“Ik blijf bij de ploeg, maar dan niet in de rol van renster, maar als ploegleidster”, zei Van der Breggen bij de Nederlandse openbare omroep NOS. “Ik voel nog echt de motivatie voor de Spelen, maar al ietsje minder voor andere wedstrijden. En dat moet je wel hebben als topsporter. Als je die motivatie niet meer vanuit het diepste voelt, dan ben je niet op je best.”

Van der Breggen pakte in 2016 op de Spelen van Rio goud in de wegwedstrijd. Verder won ze in haar carrière ook het WK op de weg, de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race, twee maal Luik-Bastenaken-Luik en twee maal de Giro Rosa. Blaak werd ook wereldkampioene en triomfeerde voorts in onder meer de Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem.