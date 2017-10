Van de Omloop tot de Ronde van Guangxi: dit was het wielerjaar van 2017 Mike De Beck Xander Crokaert & Dieter Peeters

Bron: Eigen berichtgeving 7 TDW Wielrennen Nu de Tour of Guangxi achter de rug is, zit het wielerseizoen van 2017 er helemaal op. Wij loodsen je nog een keer door al het lekkers wat de renners ons dit kalenderjaar voorschotelden. Een overzicht in beeld, cijfers en tekst.

25 februari: Van Avermaet schiet raak in de Omloop

Greg Van Avermaet sluipt samen met Peter Sagan en Sep Vanmarcke naar de finish. Het wordt een spurt tussen de drie grote tenoren waarin Van Avermaet aan het langste eind trekt.

TDW

26 februari: Sagan neemt al meteen wraak

Een dag later maakt het peloton zich op voor een nieuwe Belgische klassieker. Dit keer is het Peter Sagan die mag zegevieren.

TDW

4 maart: Kwiatkowski houdt Belgen af in Italië

In de ondertussen al fameuze grindwegen in het Italiaanse Toscane soleerde Michal Kwiatkowski voor de tweede keer in zijn carrière naar de oppergaai in de Strade Bianche. Greg Van Avermaet en Tim Wellens komen net te laat.

TDW

5 maart t.e.m. 12 maart: Henao zegeviert in Parijs-Nice

Parijs-Nice is een kolfje naar de hand van Sergio Henao. De Colombiaan blijft wel maar net Alberto Contador voor die in de laatste etappe nog een putsch wil plegen. 'El Pistolero' komt uiteindelijk slechts twee seconden te kort.

Photo News

8 maart t.e.m. 14 maart: Quintana mag met drietand zwaaien

Voor de tweede keer in zijn carrière zet Nairo Quintana de rittenkoers Tirreno-Adriatico naar zijn hand. De Colombiaanse berggeit neemt de leiderstrui na de vierde etappe over van Rohan Dennis. Na de tweede rit mocht Greg Van Avermaet heel even met de leiderstrui pronken.

EPA

18 maart: Kwiatkowski opnieuw primus op Italiaanse wegen

De Italiaanse wegen liggen Michal Kwiatkowski wel in 2017. Op de beruchte Via Roma komt het tot een spurt met drie waarin de Pool sneller is dan Peter Sagan en Julian Alaphilippe.

Photo News

22 maart: Lampaert verrast vriend en vijand in Dwars door Vlaanderen

Dwars door Vlaanderen krijgt een bijzonder verrassende naam op de erelijst. Op zo'n zeven kilometer van de streep gaat Yves Lampaert er vandoor en blijft hij de jagers Philippe Gilbert, Alexey Lutsenko en Luke Durbridge voor.

BELGA

24 en 26 maart: Van Avermaet smukt zijn palmares op

Greg Van Avermaet blaakt van het zelfvertrouwen na zijn eerdere zege in de Omloop en in de E3 Harelbeke klopt de renner van BMC Philippe Gilbert en maatje Oliver Naesen. Twee dagen later is het weer prijs voor Van Avermaet in Gent-Wevelgem.

TDW

2 april: Gilbert voert kabinetstukje op in 'Vlaanderens Mooiste'

De Ronde van Vlaanderen wordt een krachttoer van Philippe Gilbert. De Belgische kampioen begint op 50 kilometer van de streep aan zijn nummer. In de achtergrond komen Peter Sagan, Greg Van Avermaet en Oliver Naesen mede door een valpartij niet meer terug.

TDW

5 april: Kittel laat zijn snelle benen praten

Net als vorig jaar is Marcel Kittel in de Scheldeprijs andermaal de snelste van het pak. Het is al de vijfde zege in de Scheldeprijs voor de Duitse spurtbom.

TDW

9 april: de laatste officiële wedstrijd van Tom Boonen

Parijs Roubaix anno 2017 gaat de geschiedenisboeken in als de allerlaatste officiële wedstrijd van Tom Boonen. De renner van Quick.Step kan bij zijn afscheid niet met een vijfde kassei zwaaien. Het wordt de eerste voor Greg Van Avermaet die in zijn uitstekend voorjaar nogmaals oogst.

BELGA

12 april: Colbrelli is de snelste van het pak

Sonny Colbrelli smukt de erelijst van de Brabantse Pijl wat op. De Italiaan is de snelste van een elitegroepje waar ook Tiesj Benoot en Tim Wellens in zitten.

TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

16 april: Gilbert triomfeert vierde keer in Amstel Gold Race

Philippe Gilbert en de Amstel Gold Race, het is en blijft een goed huwelijk. Na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen doet 'Phil' er nog een vierde overwinning in de Amstel Gold Race bij. Hij troeft in de spurt Michal Kwiatkowski af.

TDW

19 en 23 april: Valverde leeft zich uit in zijn speeltuin

Op Alejandro valverde kan je de klok gelijkzetten. 'El Imbatido' staat er altijd in de Waalse klassiekers. Zo graait hij voor de vijfde keer de zege in de Waalse Pijl mee en zet hij voor de vierde keer Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam.

TDW

5 mei t.e.m. 28 mei: Giro

Verrassende eerste rozetruidrager, Gaviria dé sprintkoning

Terwijl iedereen zich opmaakte voor een koninklijke massasprint in de eerste Giro-etappe richting Olbia, zorgde Lukas Pöstlberger voor een verrassing van formaat. De Oostenrijker reed in de slotkilometer weg van de grote meute en hield knap stand. De dag nadien mocht Pöstlberger het roze overhandigen aan ritwinnaar André Greipel, al was dat wel het enige succes van de Duitser in de Ronde van Italië. Nadien begon namelijk het feestje van Fernando Gaviria. De snelle Colombiaan maakte in rit drie het meesterlijke waaierwerk van Quick-Step af. Uiteindelijk mocht Gaviria nog driemaal het zegegebaar maken. Hij was dé sprintkoning van de voorbije Giro.

Geen Belgisch succes

Geen Belgische overwinning in de Ronde van Italië. Jasper Stuyven was er in de zesde etappe naar Terme Luigiane dichtbij, maar de Leuvenaar moest na een prangende spurt z’n meerdere erkennen in Silvan Dillier. Onze landgenoot van Trek-Segafredo werd daarnaast nog twee keer derde. Nét niet.

‘Poepende’ Dumoulin

Terwijl Gaviria zijn zegeteller opkrikte, maakte ook Tom Dumoulin furore in de Giro. De Nederlander was uitstekend in het hooggebergte, en nadat hij de individuele tijdrit met overmacht naar zijn hand zette, leek hij eenvoudig op weg naar eindwinst. Maar dan kwam het moment dat nog lang in ieders geheugen gegrift zal staan. De rozetruidrager stapte in de zestiende etappe plots van zijn fiets om zijn behoefte te doen. De grote behoefte. Weg voorsprong, en zo werd het opnieuw spannend in het klassement.

Oranje boven

De laatste individuele tijdrit moest het oordeel vellen over wie de 100ste editie van de Giro op zijn naam mocht schrijven. De strijd tegen de klok werd in de slotetappe gewonnen door Jos van Emden, maar belangrijker: Tom Dumoulin reed zijn concurrenten in de vernieling en mocht met het roze pronken in Milaan. Hij was meteen ook de eerste Nederlander die de Giro op zijn palmares wist te zetten.

AP

1 juli t.e.m. 23 juli: Tour de France

Diskwalificatie Sagan, Dominantie Kittel

Geraint Thomas veroverde ietwat verrassend het geel in het Duitse Düsseldorf. Vervolgens was het de beurt aan Marcel Kittel. De Duitse spurtbom snelde in de tweede rit naar de zege. Tien dagen later mocht hij al voor de vijfde keer zijn armen in de lucht steken. Outstanding. Peter Sagan kon hem weinig in de weg leggen, maar dat kwam uiteraard door zijn diskwalificatie in de vierde rit. De Slovaakse wereldkampioen bracht in volle sprint Mark Cavendish met een elleboogstoot ten val. Einde van de Tour, zowel voor Sagan als voor Cavendish.

REUTERS

Val Porte

In de negende etappe moesten we afscheid nemen van een andere klepper: Richie Porte. De grootste uitdager van Chris Froome kwam in de afdaling van de Mont du Chat lelijk ten val en brak daarbij zijn bekken en sleutelbeen.

Uitmuntende De Gendt

De onvermoeibare Thomas De Gendt was maar liefst 1.200 kilometer in de aanval te vinden in de Tour. Toch leverde het de renner van Lotto Soudal de prijs van de Superstrijdlust niét op. Die eer was weggelegd voor bergkoning Warren Barguil, die twee knappe etappezeges boekte.

Photo News

Vierde Tourzege voor Froome

Door het uitvallen van Porte, had Froome nog af te rekenen met Rigoberto Uran en Romain Bardet. Die twee laatsten moesten zich neerleggen bij de dominantie van Team Sky, waardoor de Brit voor de vierde keer de Tour de France wist te winnen. Daarmee kwam hij in een uniek rijtje terecht. Enkel Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault en Miguel Indurain deden beter met vijf Tourzeges.

ANP

19 augustus t.e.m. 10 september: Vuelta

Lampaert verovert rode leiderstrui

Wat onze landgenoten in de Giro en Tour niet konden, deed Yves Lampaert wél in de tweede etappe van de Vuelta: een rit winnen in een grote wielerronde. De West-Vlaming reed in de slotfase weg van het peloton en snelde naar winst, én de rode leiderstrui.

Fenomenale Trentin

Quick-Step Floors had dit jaar dé sprintkoning in zowel de Giro, de Tour als de Vuelta. Matteo Trentin toonde zich in de Ronde van Spanje duidelijk de snelste van het peloton. De Italiaan zou uiteindelijk vier ritten winnen.

AFP

Ook Armée en De Gendt aan het feest

Yves Lampaert is niet de enige Belg die een ritzege boekte in de Vuelta. Ook Lotto-Soudal-renners Sander Armée en Thomas De Gendt slaagden erin om eens te zegevieren. Een indrukwekkende Armée reed in de achttiende etappe medevluchters Julian Alaphilippe en Alexey Lutsenko pardoes uit het wiel. Een dag later toonde De Gendt zich in Gijon de snelste van een kopgroep. Daarmee wist hij in elke grote wielerronde een rit te winnen.

TDW

TDW

Schitterend afscheid Contador

Alberto Contador nam in stijl afscheid van de wielersport. Eén dag voor de 34-jarige Spanjaard definitief zijn fiets aan de haak hing, won hij op grootse wijze de rit met aankomst op de mythische Angliru. Een verdiende zege voor ‘El Pistolero’, nadat hij heel de Vuelta het spektakel verzorgde. Contador werd uiteindelijk vijfde in het klassement.

AFP

Froome realiseert dubbel

In de derde etappe veroverde Chris Froome de rode leiderstrui. De Brit zou zijn leiderspositie vervolgens nooit meer uit handen geven. Aangezien Froome in de slotrit als elfde over de aankomstlijn bolde, behield hij ook nog eens de groene leiderstrui. De Brit won voor het eerst de Ronde van Spanje, en realiseerde zo de dubbel Tour-Vuelta. Vincenzo Nibali en Ilnur Zakarin mochten hem vergezellen op het eindpodium.

AFP

25 juni: Naesen verovert tricolore trui

Enkele dagen nadat Yves lampaert zich tot Belgisch kampioen tijdrijden kroont, is het de beurt aan Oliver Naesen. De renner van AG2R is in Antwerpen de sterkste van een elitegroepje. Hij mag dus een volledig wielerseizoen met de tricolore trui rondrijden in het peloton.

BELGA

22 tot 26 juli, 29 juli tot 4 augustus en 10 tot 13 augustus: Teuns schiet driemaal raak

De vorm van Dylan Teuns kent tussen juli en augustus een hoogtepunt. In de Ronde van Wallonië pakt de renner van BMC twee ritzeges en graait hij ook het eindklassement mee. Dat kunststukje doet hij nog eens dunnetjes over in de Ronde van Polen waar hij ook de derde etappe wint. Als kers op de taart wint Teuns ook de slotrit van de Arctic Race. Ook de eindzege is voor onze landgenoot. Drie zeges dus in even veel rittenkoersen.

TDW

29 juli: Kwiatkowski alweer aan het feest

Na de Strade Bianche en Milaan-Sanremo is Michal Kwiatkowski opnieuw aan het feest in een eendagswedstrijd. Na de Tour staat de Pool aan de start van de Clasica San Sebastian. Een klassieker die hij ook op zijn naam schrijft.

Photo News

8 september: Sagan vloert Van Avermaet

In de GP van Québec komt het opnieuw tot een duel tussen grootheden Peter Sagan en Greg Van Avermaet. Het is uiteindelijk de Slovaak die aan het langste eind trekt.

TDW

10 september: Ulissi de snelste in GP Montréal

Twee dagen later mag Diego Ulissi zijn armen de hoogte in steken. De Italiaan is op Canadese bodem sneller dan onder meer Jan Bakelants die vierde wordt.

TDW

24 september: Sagan volgt opnieuw zichzelf op als wereldkampioen

Drie keer wereldkampioen op een rij. Niemand deed het hem ooit voor. Ook in Bergen snelt Peter Sagan naar de wereldtitel. Dit keer na een prangende sprint met thuisrijder Alexander Kristoff.

TDW

7 oktober: Nibali zegeviert tweede keer in Ronde van Lombardije

Vincenzo Nibali dwingt de zege in de koers met de vallende bladeren af in de afdaling. Daar toont de 'Haai van Messina' opnieuw zijn dalerskwaliteiten. Laurens De Plus en Jan Bakelants vergaan het minder goed in de finale. Beiden vliegen in een bocht over de vangrail. Bakelants loopt zelfs zeven gebroken ribben en twee gebroken ruggenwervels.

Photo News

17 oktober: Jurgen Van den Broeck hangt fiets aan de haak

Net als Tom Boonen zet ook Jurgen Van den Broeck in 2017 een punt achter zijn actieve wielercarrière. De sluitingsprijs Putte-Kapellen is de allerlaatste wedstrijd voor Van den Broeck.

Photo News

19 t.e.m. 24 oktober: Tim Wellens sluit seizoen af in schoonheid

In de vierde rit van de Ronde van Guangxi grijpt Tim Wellens de macht met een ritzege. Uiteindelijk steekt de renner van Lotto-Soudal ook de eindzege op zak van de rittenkoers. De kers op de Belgische taart voor een uitstekend wielerseizoen.

Photo News

De cijfers:

WorldTour Ranking

1 VAN AVERMAET Greg BMC Racing Team 3582

2 FROOME Christopher Team Sky 3284

3 DUMOULIN Tom Team Sunweb 2545

4 SAGAN Peter BORA - hansgrohe 2536

5 NIBALI Vincenzo Bahrain Merida Pro Cycling Team 2176

6 KWIATKOWSKI Michal Team Sky 2171

7 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2104

8 MARTIN Daniel Quick-Step Floors 2050

9 CONTADOR Alberto 1987

10 MATTHEWS Michael Team Sunweb 1921

WorldTour Ranking - teams

1 Team Sky 12375

2 Quick-Step Floors 12242

3 BMC Racing Team 10463

4 Team Sunweb 7773

5 Trek – Segafredo 7610

Meeste koersdagen

1 BILBAO Pello 95

2 BELKOV Maxim 94

3 MOHORIC Matej 94

4 DE KORT Koen 94

5 DE GENDT Thomas 92

5 BACKAERT Frederik 92

Meeste overwinningen

1 KITTEL Marcel QST 14

2 GAVIRIA Fernando QST 14

3 SAGAN Peter BOH 12

4 VALVERDE Alejandro MOV 11

5 DEMARE Arnaud FDJ 10

6 BOASSON HAGEN Edvald DDD 10

7 EWAN Caleb ORS 10

8 BENNETT Sam BOH 10