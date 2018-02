Van de hitte van Oman naar de Vlaamse vrieskou: zo bereiden renners zich volgens expert voor op het weer Dries Mombert

22 februari 2018

08u22

Bron: Eigen berichtgeving 1 Wielrennen Koud hé. De thermometer zal de komende dagen amper boven het vriespunt uitstijgen, net wanneer het peloton in onze contreien neerstrijkt. Geen beter moment om inspanningsfysioloog Peter Hespel (KU Leuven) te raadplegen. "Zolang het niet gaat regenen, zal de invloed op het rennerslichaam beperkt blijven."

Het zal je maar overkomen, een hele voorbereiding lekker in de warmte fietsen om dan tijdens het Vlaamse openingsweekend in ijskoude temperaturen te belanden. Voor Greg Van Avermaet bedraagt het temperatuurverschil bijvoorbeeld ruim 30 graden. Wat doet dat met het lichaam van een renner en hoe kunnen Van Avermaet en co zich best wapenen tegen de polar vortex?

