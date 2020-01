Van de elleboog aan Cavendish over drie wereldtitels tot een dansje op Nieuwjaarsdag: het beste van Peter Sagan XC/DMM

19 januari 2020

09u00 0 Wielrennen Peter Sagan viert dit weekend zijn tiende verjaardag in het peloton. Op 19 januari 2010 begon hij als broekje aan de Tour Down Under. Tien jaar later is hij dé ster van het wegwielrennen. Tien momenten om in te kaderen.

20-jarige Sagan verbluft met 2 ritzeges in Parijs-Nice

Parijs-Nice, editie 2010. Neoprof Peter Sagan moet in de tweede rit William Bonnet voorlaten, maar daags nadien is het wél prijs voor de 20-jarige Slovaak. Sagan remonteert Joaquim Rodríguez op indrukwekkende wijze en boekt zo zijn allereerste profzege. In de vijfde etappe pakt Sagan op anderhalve kilometer van de finish uit met een verschroeiende versnelling, het peloton krijgt de jonge revelatie niet meer te pakken. De geboorte van een kanjer.

Tour 2012: 3 ritzeges, opvallende vieringen én groene trui

In de Tour van 2012 schiet Sagan in de eerste week maar liefst drie (!) keer raak. In de eerste rit in lijn richting Seraing rekent de Slovaak eenvoudig af met Fabian Cancellara en Edvald Boasson Hagen. Sagan viert met de borst vooruit als een ware bodybuilder (al zagen sommigen er ook wel een kip in). Twee dagen later maakt de Liquigas-renner opnieuw het vreugdegebaar, dit keer imiteert hij ‘Forrest Gump’. En in de etappe van Épernay naar Metz vloert Sagan de tegenstand in de massasprint, waarna hij zich ‘The Hulk’ waant. Het levert hem finaal zijn allereerste groene trui op.

Eerste klassieke zege in Gent-Wevelgem

In 2013 wint Sagan zijn eerste topklassieker. De Slovaak is in een berekoude editie van Gent-Wevelgem een klasse te sterk voor de tegenstand. Sagan ontsnapt in de slotfase uit een kopgroep van elf renners én trakteert de toeschouwers aan de finish op een ‘wheelie’. Borut Bozic (tweede) en Greg Van Avermaet (derde) vervolledigen het podium. De poort van de klassiekers is met een luide knal opengebroken.

De billen van Maja

Eén week na zijn eerste klassieke overwinning knijpt Sagan in de Ronde van Vlaanderen tijdens de podiumceremonie prompt in de billen van bloemenmeisje Maja. Het voorval veroorzaakt heel wat ophef, Sagan biedt later in een videoboodschap zijn excuses aan. “Ik wil mij oprecht verontschuldigen bij Maja voor wat ik op het podium heb gedaan. Want het was fout van mij. Ik beloof in het vervolg met meer respect te handelen.” De reactie van Maja: “Wat zondag gebeurd is, is verkeerd. Ik hoop dat dit nooit meer gebeurt. Maar ik ben er zeker van dat dat niet het geval zal zijn. Excuses aanvaard.”

Furieuze Sagan in Vuelta van 2015

Sagan zit in de achtste Vuelta-etappe klaar om toe te slaan, maar de Slovaak wordt ineens aangereden door een motor. Weg (mogelijke) zege. Sagan reageert vervolgens zijn frustratie af door op een wagen van de organisatie te slaan en tegen een motor te trappen. ‘Peter de Grote’ krijgt een boete van 300 Zwitserse frank aangesmeerd en stapt uiteindelijk door z’n verwondingen uit de Ronde van Spanje.

Peter #Sagan en colère après avoir été renversé par une moto sur #LaVueltahttps://t.co/KQ8Pcs6zIf Eurosport.fr(@ Eurosport_FR) link

Tom Boonen achterna

Over naar april 2016. Drie jaar na de podiumfrats start Sagan als een van de grote favorieten aan de Ronde van Vlaanderen. De wereldkampioen wielrennen moet in de pikorde wel nog Fabian Cancellara voor zich dulden, maar de Zwitser mispakt zich. Hij laat Sagan rijden en komt finaal te laat met zijn raid op de Kwaremont. Sagan kletst Vanmarcke er af op de Paterberg en heeft gewonnen spel. Tien jaar na Tom Boonen slaagt er eindelijk nog eens iemand in om Vlaanderens mooiste in de regenboogtrui te winnen.

Dé elleboog van het jaar

7 groene truien in de Tour heeft Sagan op zijn palmares staan en het hadden er eigenlijk acht moeten zijn. Op 4 juli 2017 wil de Slovaak voor een tweede ritzege op rij gaan in Vittel. Sagan gaat in de clinch met Mark Cavendish. De Brit duikt in een gat dat er amper een te noemen is. ‘Cav’ verliest zijn evenwicht tussen de afsluiten en de fiets van Sagan, de Slovaak zelf zat z’n elleboog. Om de deur dicht te doen of om zelf recht te blijven? De kwestie is nooit écht uitgeklaard. Sagan kwam er nooit op terug. Het kostte hem wel de Tour, want UCI-commissaris Philippe Mariën nam de wereldkampioen kort na de rit uit koers.

Clearly shows Sagan's moving his arm off of Cavendish's brakehood. Nothing sinister at all! #TDF2017 pic.twitter.com/EQtDCcU5Ie graham florey(@ FloreyGraham) link

Kwakken met Wallays

Podiumplaatsen bij de vleet, maar op de Ronde van Vlaanderen na lukt het Sagan moeilijk om de hoofdvogel af te schieten in de Monumenten. In Milaan-Sanremo eindigt hij een paar keer heel dicht, in Roubaix vergaat het hem een stuk moeilijker. Tot 2018. In een editie die vooral wordt herinnerd door het overlijden van Michael Goolaerts gaat Sagan in de finale met vroege vluchters Wallays en Dillier op pad. Op een bepaald moment staat het stuur van de wereldkampioen scheef. Dat euvel lost hij op door met zijn voorwiel telkens tegen het achterwiel van Wallays te kwakken op de kasseien. Zo klopt hij zijn stuur opnieuw recht. Op de piste van Roubaix is Dillier geen partij.

Papa van Marlon

In die tien jaar bij de profs veranderde ook privé heel wat voor Sagan. Zo werd hij in het najaar van 2017 vader van een zoon Marlon. De geboorte van zijn zoon liet de Slovaak vereeuwigen op zijn lichaam in de vorm van een tattoo. De liefde voor zijn vrouw Katarina Smolkova bleef niet voor eeuwig duren. Het paar was enkele jaren samen, maar na drie jaar huwelijk kondigde Sagan in de Tour van 2018 aan te zullen scheiden van de Slovaakse. Smolkova runde het marketingbureau achter de wereldkampioen. Het was in de periode van hun huwelijk dat Sagan zich vaak liet opmerken met leuke filmpjes op zijn sociale mediakanalen. De scheiding zelf gebeurde in alle stilte in het najaar van 2018. De gevolgen lieten zich kennen met moeilijk voorjaar op de fiets.

Drie keer wereldkampioen

Last but not least. De reeks van drie wereldtitels naeen. Sagan speelt het in 2018 als eerste renner ooit klaar om drie jaar na elkaar wereldkampioen op de weg te worden. Eddy Merckx, Alfredo Binda, Oscar Freire en Rik Van Looy fietsten ook drie keer naar de regenboogtrui, maar geen deed het in zo’n korte tijd als Sagan. Na de wereldtitels in Richmond en Doha lijkt niemand rekening te houden met de Slovaak op het WK in Bergen. Sagan is de hele wedstrijd door nauwelijks te zien, maar aan het eind komt hij als een duivel uit een doosje. Met een wiel houdt hij Alexander Kristoff van een wereldtitel in eigen land.