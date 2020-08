Van de Baloise Belgium Tour tot de Ronde van Polen: de straffe solo’s van Remco Evenepoel XC

09 augustus 2020

06u00 0 Wielrennen Hij heeft het weer geflikt. Remco Evenepoel zette Hij heeft het weer geflikt. Remco Evenepoel zette de koninginnenrit in de Ronde van Polen na een fenomenaal nummer naar zijn hand. Kunt u zijn solo’s nog bijhouden? Wij lijsten ze even op.

Baloise Belgium Tour: 13 juni 2019

Voor de eerste profzege van Remco Evenepoel moeten we terug naar 13 juni 2019. Die dag trok het supertalent van Deceuninck-Quick.Step in de Baloise Belgium Tour in het offensief met Victor Campenaerts. De 19-jarige neoprof nam het meeste werk voor zijn rekening en Campenaerts moest alle zeilen bijzetten om Evenepoel te volgen. Met nog zes kilometer voor de finish ging de huidige werelduurrecorhouder in een bocht onderuit en lag de weg helemaal open voor Evenepoel om een dubbelslag, ritwinst en leidersplaats (uiteindelijk eindwinst) te behalen. “Dit heb ik nog nooit gezien. Zo hard fietsen. Voor een 19-jarige. Ongezien”, vertelde Campenaerts na afloop. ‘Ik kon alleen maar naar mijn kader kijken en proberen om zijn wiel te houden. Misschien val ik daardoor, dat kan. Ik was echt op. Ik hoopte dat hij eens zou stilvallen, maar dat gebeurde nooit. Dit is waanzin.”

Adriatica Ionica Race: 27 juli 2019

Anderhalve maand later gaf Evenepoel opnieuw zijn visitekaartje af. Het was op zo’n 25 kilometer van de finish dat de Vlaams-Brabander besliste dat zijn moment gekomen was. Hij knalde op z’n eentje naar vluchter Fausto Masnada, om die laatste vervolgens snel ter plekke te laten. Het verdict was duidelijk aan de meet: Evenepoel won met 2 minuten en 13 seconden voorsprong op de nummer twee: ploegmaat Philippe Gilbert. “Het was eigenlijk het plan om te werken voor Gilbert”, klonk het. Draaide dat even anders uit.

Clásica San Sebastián: 3 augustus 2019

Bij zijn eerste klassieker op WorldTour-niveau was het meteen prijs. Evenepoel moest na het inrekenen van de vlucht van de dag even lossen, maar zette die situatie zelf weer recht. Eens aangesloten bij het peloton zette hij zich weer in het gelid - drinkbussen uitdelend aan de ploegmaats. De Clásica San Sebastián is nog te hoog gegrepen, werd gedacht. Tot Evenepoel plots reageerde op een aanval van Toms Skujins. De twee liepen al snel uit, waarna de Belg op de slotklim korte metten maakte met de Let. Evenepoel viel niet stil en liep zelfs nog uit. San Sebastián was getuige van een absoluut nummer. In zijn eentje trok hij naar de meet. Handen in de lucht, het delirium nabij.

Ronde van Duitsland: 30 augustus 2019

Een mislukte poging, maar zeker het vermelden waard. Na een solo van 97 kilometer (!) werd Evenepoel in de slotfase van de tweede etappe in de Ronde van Duitsland bij de lurven gevat. Geen overwinning, wel een straffe stoot. “Ik ben niet teleurgesteld”, luidde het na de finish bij onze landgenoot.

Ronde van Burgos: 30 juli 2020

Evenepoel slaagde met onderscheiding voor zijn grote klimexamen. De jonge wolf van Deceuninck-Quick.Step pakte op de steile Picon Blanco (8,2 kilometer klimmen aan gemiddeld 9,3 procent) uit in de Ronde van Burgos. Evenepoel zette op twee kilometer van de meet een aanval in die zijn achtervolgers zonder antwoord liet. De Belg gaf geen krimp en stelde erg knap de winst veilig. George Bennett eindigde als tweede op achttien seconden, voor Mikel Landa op 32 seconden. “Ik heb nu bewezen dat ik met de besten mee kan bergop”, aldus Evenepoel, die finaal ook de Spaanse rittenkoers op zijn palmares zette.

Ronde van Polen: 8 augustus 2020

Gisteren was het weer bingo. Evenepoel greep de macht in de koninginnenrit van de Ronde van Polen. En hoe. De twintigjarige klepper triomfeerde na een solo van liefst 50 kilometer. Jakob Fuglsang bolde 1 minuut en 48 seconden later over de streep. Simon Yates werd derde, op 2'22". Aan de finish droeg evenepoel de overwinning op aan ploegmaat Fabio Jakobsen door het rugnummer 75 te tonen. Dat nummer droeg de Nederlander voor hij letterlijk weg viel.

De overige zeges van Evenepoel:

• EK tijdrijden

• Individuele tijdrit Ronde van San Juan

• Eindzege Ronde van San Juan

• 2de etappe Ronde van de Algarve

• Individuele tijdrit Ronde van de Algarve

• Eindzege Ronde van de Algarve

