Van coureur naar koerier: profwielrenners helpen ouderen en zorgverleners tijdens coronacrisis XC

09 april 2020

08u30 0 Wielrennen Dylan Groenewegen, Jolien D’hoore en Davide Martinelli dragen hun steentje bij in de huidige coronacrisis. De profwielrenners koppelen het nuttige aan het aangename en leveren boodschappen aan huis. Van coureur naar koerier.

“Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen”, liet topsprinter Dylan Groenewegen gisteravond weten op sociale media. Een mooi gebaar. Om spontaan blij van te worden.

Even geen koers, maar wel tijd om te helpen. De komende tijd bezorg ik op de fiets boodschappen bij ouderen en zorgverleners die dat nu even niet zelf kunnen 🛒🔥 Heb je als zorgverlener of oudere hulp nodig of wil je zelf helpen? ➡️ https://t.co/gZ1YMOH7J3#StaySafeTogether pic.twitter.com/4ruo0dlKFG Dylan Groenewegen(@ GroenewegenD) link

Jolien D’hoore volgde het voorbeeld van Groenewegen en stuurde een gelijkaardige tweet de wereld in. “Ook in deze coronatijden draag ik graag mijn steentje bij. Daarom wil ik met veel plezier voor fietskoerier spelen”, klonk het. “Dus zijn er ouderen of hulpbehoevenden die kleine boodschappen nodig hebben, stuur me dan een berichtje vóór zaterdag en ik bezorg ze zondag aan huis.”

Ook in deze corona tijden draag ik graag mijn steentje bij. Daarom wil ik met veel plezier voor fietskoerier spelen. Dus zijn er ouderen of hulpbehoevenden die kleine boodschappen nodig hebben, stuur me dan een berichtje vóór zaterdag en ik bezorg ze zondag aan huis! Jolien D'hoore(@ JolienDhoore) link

Astana-renner Davide Martinelli ontpopte zich reeds vorige week tot koerier. De 26-jarige Italiaan helpt oudere mensen in zijn woonplaats Lodetto, een piepklein bergdorpje in het zwaar getroffen Lombardije, door boodschappen en medicijnen aan huis te leveren. “Ik heb een fiets, twee benen en een dikke rugzak. Vandaag (inmiddels vorige week, red.) reed ik naar de apotheek om medicijnen voor een ouder echtpaar op te halen. Het kostte mij een half uur om die tien kilometer te fietsen. Voor mij als atleet is dat niets. Maar de dankbaarheid van die mensen was enorm. Dat maakt me bijzonder gelukkig.”

Lees ook: Giro-winnaar Carapaz over hallucinante toestand in thuisland Ecuador: “Het is hartverscheurend”