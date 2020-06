Van Baarle over ploegmaat Froome: “Ik ga ervan uit dat hij blijft en de Tour met Ineos rijdt” Tim Hartman/Daan Hakkenberg

21 juni 2020

18u03

Bron: AD.nl 0 Wielrennen Al weken wordt gespeculeerd over een vertrek van Chris Froome bij Ineos. Mogelijk zelfs voor de start van de Tour. Dylan van Baarle, momenteel met de viervoudig Tour-winnaar op trainingskamp, denkt dat het zover niet zal komen en Froome gewoon met Ineos de Tour rijdt. “Ik ga er vanuit dat hij erbij is.”

Als Froome wil proberen een vijfde Tour-zege te boeken, dan lijkt Ineos daarvoor de meest logische ploeg. Dat denkt ook zijn ploeggenoot Dylan van Baarle: “Ik denk wel dat we de sterkste ploeg gaan hebben. En de ervaring die deze ploeg heeft, spreekt in zijn voordeel.” Ineos heeft met Froome, Thomas en Bernal immers drie ex-winnaars in huis.

“Natuurlijk gaat het erover, want het is elke keer in het nieuws”, zegt Van Baarle over de aanhoudende geruchtenstroom over een vertrek van Froome. “Maar voor zo ver ik weet, blijft hij gewoon en wil hij de Tour met Ineos gaan rijden. Uiteindelijk weet ik ook niet wat er bij hem precies achter de schermen speelt, maar dat is wat hij tegen ons zegt. Dus ik ga er vanuit dat hij erbij is.”

De afgelopen weken is druk gespeculeerd over een transfer van Froome, wiens contract aan het einde van het jaar afloopt. Hij zou zelfs voor aankomende Tour al over willen stappen naar een andere ploeg en Israël Start-Up Nation zou bereid zijn daarvoor vele miljoenen op te hoesten.