Van Avermaet zet zichzelf net onder de drie topfavorieten voor de Ronde: “Tweede passage Oude Kwaremont wordt heel belangrijk” JDK/DMM

05 april 2019

09u58 0 Wielrennen Nog twee dagen tot de Ronde. Dat betekent meestal een karrenvracht aan persconferenties van alle grote en minder grote favorieten. Greg Van Avermaet beet vanmorgen de spits af. De kopman van Team CCC ziet zichzelf zondag opvallend genoeg niet als topfavoriet.

Gisteren ging Greg Van Avermaet nog de Oude Kwaremont inspecteren, vandaag stond hij de pers te woord. De 33-jarige olympische kampioen is al jaren tuk op de overwinning in zijn lievelingskoers, maar tot nu toe is het er nog niet van gekomen. “Ik ben goed en voel me klaar. Ik hoop natuurlijk om mijn eerste Ronde eindelijk te winnen, maar ik beschouw mezelf niet als dé topfavoriet. Ik denk daarbij vooral aan Jungels, Stybar en Van Aert. Dat zijn voor mij de te kloppen mannen.”

Van Avermaet plaatst daaronder een kransje schaduwfavorieten en daar rekent hij zichzelf bij in zijn dertiende Ronde van Vlaanderen. “Ik won dit seizoen nog geen wedstrijd in het voorjaar, daarom zet ik mij niet bij de grote favorieten.” In het kransje namen net onder de absolute favorieten heeft Van Avermaet ook plaats voor Peter Sagan en Mathieu van der Poel.

“Wat Mathieu woensdag deed in Dwars door Vlaanderen was heel mooi, dat zeker. Hij was ook sterk in Wevelgem, maar de Ronde is nog iets anders. Het is een langere, zwaardere wedstrijd waarbij ervaring zeker ook van pas komt. Sagan heeft dan weer de E3 en Gent-Wevelgem gebruikt om in een nog betere vorm aan de start te komen. Hij was uiteraard ziek en daardoor heeft het langer geduurd voor hij op zijn niveau kwam. Maar hij groeit naar zijn beste vorm toe, dat zie je wel.”

Blijft nog de vraag hoe het met de staat van paraatheid bij CCC is gesteld. De ploeg van Van Avermaet kwam nog niet echt uit de verf in de klassiekers. “Ik ben ervan overtuigd dat we in een wedstrijd als de Ronde van Vlaanderen sterker voor de dag zullen komen. Het is een langere wedstrijd ‘om warm in te draaien’. Ik hoop dan ook om met meer jongens te overleven. Dat moet zeker kunnen, de ploeg is niet zo zwak als ze laat uitschijnen. In de finale wordt het dan wel man tegen man. Ik denk dat de tweede passage op de Oude Kwaremont heel belangrijk zal zijn.”

Einde voorjaar in Ronde van Yorkshire

Na de persconferentie ging het richting Aalter van waaruit de dagtraining start richting Sint-Niklaas. “Twee uur. Maar niet meer op parcours van de Ronde, dat kennen we nu wel. We slapen vanavond in hotel Serwir in Sint-Niklaas”, klinkt het. Van Avermaet sluit zijn voorjaar af in de Ronde van Yorkshire, waar hij zijn titel verdedigt en al eens een indruk kan opdoen van het WK-parcours (de slotrit wordt daar gereden). Luik-Bastenaken-Luik? “We zien wel”, zegt ploegleider Valerio Piva. “De Amstel Gold Race staat in principe wel op zijn programma. Maar Greg liet al enkele keren verstaan dat dat de limiet was. Eerst zien nu hoe hij de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix verteert. We beslissen later.”

Piva: “Het team is klaar”

Valerio Piva behaalde als teammanager bij BMC flink wat ereplaatsen met Van Avermaet in de Ronde van Vlaanderen. Piva hoopt dat het dit jaar wel eens écht prijs is voor de Waaslander. Binnen Team CCC hebben ze niets aan het toeval overgelaten. Het parcours werd voldoende verkend, de conditie van Greg Van Avermaet werd perfect opgebouwd naar komende zondag en volgens de ploegleiding is het team in staat de kopman zo lang mogelijk bij te staan in de finale.

“De Ronde van Vlaanderen is dé koers van Greg Van Avermaet”, zegt Piva bij Belga. “Hopelijk kan hij die eens winnen. Greg is goed en sterk. Het team is klaar. Zondag moet het gebeuren. Iedereen heeft het erover dat de ploeg rond onze kopman niet sterk genoeg zou zijn. Wij hebben natuurlijk de luxe niet, zoals ze bij Deceuninck-Quick.Step wel hebben, dat in de ultieme finale er nog enkele renners bij Greg zouden kunnen zitten. Anderzijds, noem mij eens een tweede ploeg op naast die van Lefevere die dat wel heeft of kan.

“Gijs Van Hoecke, Guillaume Van Keirsbulck en Nathan Van Hooydonck hebben de opdracht gekregen zo lang mogelijk bij Greg te blijven. Maar die opdracht hebben wij ook de andere jongens toebedeeld. Wij hebben een plan in ons hoofd hoe de verdeling van het werk eruitziet, maar dat ga ik nu niet naar voor brengen. Het komt erop aan onze kopman met zo weinig mogelijk energieverlies naar Oudenaarde te laten rijden om dan in de finale uit te halen.”