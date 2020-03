Van Avermaet zal zich via stage in Sierra Nevada klaarstomen voor klassiekers: “Mentaal is dit niet echt makkelijk” PDD TLB

11u25 4 Wielrennen CCC, de ploeg van Greg Van Avermaet, besliste om ook niet aan de start van de Tirreno én Parijs-Nice te staan. Van Avermaet begrijpt die beslissing van de medische staf van zijn ploeg, maar baalt natuurlijk wel als een stekker.

“De Strade Bianche was één van de hoofddoelen van mijn seizoen”, zegt hij. “Ik was ook heel goed voorbereid en dan is het heel spijtig om, een paar dagen voor het evenement, te vernemen dat je niet mag starten. Maar natuurlijk snap ik de ploeg wel. Ze hebben gehoord wat er mogelijk was bij de organisaties en of er iets voorzien was voor als het virus zou uitbreken. Dat was niet meteen mogelijk en daarom heeft de ploeg op eigen houtje beslist om niet te starten en het risico zo een beetje in te perken.”

Ook Parijs-Nice, dat tot nader order gewoon doorgaat, zal CCC dus niet rijden. Wringt dat niet bij Van Avermaet? “Natuurlijk had ik nog gehoopt om Parijs-Nice te rijden. Ik denk dat ook dat nog altijd heel leuk is om als voorbereiding te doen. Ik kijk vooral naar het sportieve natuurlijk; ik wil koersen, mijn conditie behouden en eventueel koersen winnen. Voor mij was dat de ideale opbouw geweest naar de Vlaamse klassiekers, maar bij onze ploeg wordt ook gekeken naar de gezondheid van de renners en de staf en daardoor is beslist om die wedstrijden niet te rijden. Ik kan ze natuurlijk volgen, maar als renner wil je altijd koersen. Zelf heb ik aangegeven dat ik liever zou rijden zolang de Franse overheid de wedstrijd zou laten doorgaan. Nu moet ik vooral op zoek gaan naar alternatieven om mijn conditie te behouden en me zo goed mogelijk voor te bereiden op de klassiekers.”

Met “alternatieven" doelt Van Avermaet in eerste instantie op een stage. “Er is inderdaad beslist om op stage te gaan en me op die manier voor te bereiden. Mentaal is het niet echt gemakkelijk, maar ik moet me er bij neerleggen. Ik wilde vooral wedstrijden rijden, trainen heb ik wel genoeg gedaan denk ik.” De knoop over welke koersen hij na zijn stage op de Sierra Nevada zal rijden, is volgens Van Avermaet nog niet doorgehakt. Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.