Van Avermaet won niet, maar is toch tevreden na Ronde van Oman: “Ik rij liever een goed voorjaar” Marc Ghyselinck in Oman

22 februari 2019

09u39 0 Wielrennen Niet gewonnen, toch tevreden. In de sprint is Greg Van Avermaet (33) te braaf voor deze wereld. Niet getreurd. “Ik blijf toch een man voor de eendagskoersen.”

Het is nog maar eens gebleken: het is niet gemakkelijk voor jou om een rit te winnen in de Ronde van Oman. Je nam negen keer deel aan deze ronde en vorig jaar behaalde je je enige zege.

“Meestal bots ik wel op iemand die in betere vorm is of die zich beter heeft voorbereid. Het belangrijkste is dat ik een goede conditie heb. En ik blijf toch de man van de eendagskoersen.”

“In een etappewedstrijd is het moeilijker voor mij. Ik moet een aankomst krijgen die me ligt. In de tweede etappe was Lutsenko de betere klimmer. In de vierde etappe sprintte Colbrelli sneller.”

“Ik ga niet ontkennen dat het leuk was geweest, mocht ik een rit hebben gewonnen in Oman. Ik moet blij zijn met de vaststelling dat ik overal meedeed voor winst en dat ik over de conditie beschik die ik wilde hebben.”

