Van Avermaet wint zesde Flandrien: "Natuurlijk heb ik nog een plaatsje voor de trofee" Redactie

21u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Greg Van Avermaet en zijn wederhelft Ellen. Wielrennen Greg Van Avermaet is de winnaar van de Flandrien 2017. De olympische kampioen mocht in het Kursaal Oostende de trofee voor de zesde keer in zijn carrière in ontvangst nemen. Hij won ook in 2008, 2013, 2014, 2015 en 2016. De Flandrien werd dit jaar voor de vijftiende keer uitgereikt. Ook Philippe Gilbert, die tweede werd, Thomas De Gendt, Yves Lampaert en Oliver Naesen waren genomineerd voor de trofee.

Van Avermaet won de trofee al voor de zesde keer. Maar ook voor zijn nieuwste prijs zoekt de Waaslander nog met plezier een plaatsje in zijn huis. “Of het nu de eerste of de zesde keer is dat je een prijs wint: je bent altijd trots”, zei ‘Gouden Greg’ voor de microfoon van Het Nieuwsblad.

“Ik heb het jaar afgesloten als nummer één van de WorldTour-ranking en daarom zou het wel raar geweest zijn als ik de prijs niet had gewonnen. Ik heb de ‘Flandrien’ de voorbije jaren gewonnen op basis van mijn regelmaat en daarom denk ik dat ik hem dit jaar zeker opnieuw verdien.”

Parijs-Roubaix, Omloop en nog flink wat zeges

De 32-jarige Van Avermaet heeft er zijn beste seizoen ooit opzitten. De kopman van BMC prijkte helemaal bovenaan in de eindstand van de WorldTour 2017 en won daarnaast ook Parijs-Roubaix, de Omloop, E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. Verder verzekerde hij zich met twee ritzeges van de eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg.

In 2017 voegde de Waaslander ook een rist podiumplaatsen toe aan zijn palmares. Zo werd hij tweede in Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen, de GP Québec en in de 14e Tourrit. Op het WK reed hij naar de zesde stek.

Photo News Vermote en Van Avermaet.

Cant steekt D'hoore de loef af

Veldrijdster Sanne Cant, regerend wereld- en Europees kampioene, haalde het nipt van Jolien D'hoore voor de trofee van Flandrienne. De Brit Chris Froome, die de dubbel Tour-Vuelta pakte, is de Internationale Flandrien 2017. Kersvers Europees kampioen Mathieu van der Poel werd gelauwerd als Flandrien van het veld.

Proficiat @mathieuvdpoel en @Sannecant met jullie trofee!! #Flandrien #2017 Sven Vanthourenhout(@ svenvth) link

De winnaars op een rijtje:

De Flandrien: Greg Van Avermaet

De internationale Flandrien: Chris Froome

De kilometervreter: Julien Vermote

De Flandrienne: Sanne Cant

De Flandrien van het veld: Mathieu van der Poel

De beste nieuweling: Milan Fretin

De beste junior: Loran Cassaert

De beste belofte: Bjorg Lambrecht

Best belgian U23 rider of the year and pro @Lotto_Soudal in 2018: @BjorgLambrecht! Congratz! #flandrien pic.twitter.com/iGj1CQCqOp Lotto Soudal(@ Lotto_Soudal) link

Photo News Rik Verbrugghe en Claudia Van Avermaet.

BELGA Sanne Cant.

Photo News

BELGA Patrick Lefevere.

Photo News Naesen en zijn vriendin Dorien.

Photo News Thomas De Gendt en zijn partner Evelyn Tuytens.

Photo News Yves Lampaert.

BELGA Bjorg Lambrecht, Loran Cassaert en Milan Fretin.