Van Avermaet wint virtuele Ronde, maar denkt vooral aan geplaagd team: “Het zijn geen plezante tijden” MCA/TLB

05 april 2020

19u37 0

Wielrennen Greg Van Avermaet (34) won vandaag Greg Van Avermaet (34) won vandaag de eerste virtuele Ronde van Vlaanderen . Een welgekomen positieve noot voor 'Gouden Greg', wiens ploeg CCC door de coronacrisis in zwaar weer verkeert. "Het is nog te vroeg om de hoop op te geven, maar leuke tijden zijn het niet", zegt Van Avermaet in een gesprek met VTM Nieuws.

Driekwart van het personeel ontslagen. Renners die 80% loon inleveren. En een hoofdsponsor in hoge nood. Covid-19 treft CCC recht in het hart. Heeft de ploeg van onder meer Greg Van Avermaet nog wel een toekomst? De kopman van de ploeg gelooft van wel, al geeft hij toe dat het “geen plezante tijden” zijn. “Er zijn vrijdag personeelsleden ontslagen en dat kwam hard aan. Het gaat ook om mensen die ook bij BMC gewerkt hebben en die ook geloofden in het project.”

“De toestand van CCC, momenteel zijn alle winkels gesloten in Oost-Europa, helpt natuurlijk niet. We zitten in een situatie waar momenteel veel mensen in zitten en we moeten even doorbijten. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk terug hervatten. Voorts denk ik dat de bazen beslissen. Zij moeten zo’n situaties inschatten en proberen natuurlijk ook een bedrijf te redden. En bij besparingen is sponsoring natuurlijk de eerste stap die teruggeschroefd wordt. Daar heb ik op dit moment ook wel begrip voor en we gaan vooral samen moeten zoeken naar een oplossing. We zijn samen in dit project gestapt en we moeten er ook samen uit proberen te komen.”

Van Avermaet vindt het vooral belangrijk om de moed niet te verliezen, zo geeft hij nog aan. “Ik hoop dat de mensen die nu ontslagen zijn binnenkort hopelijk opnieuw kunnen worden aangenomen. Om de hoop op te geven denk ik dat het sowieso nog een beetje te vroeg is. We moeten goed overleggen en hopelijk vinden we dan een oplossing. Laat ons hopen dat de economie zich snel terug herpakt en dat de verliezen meevallen. En dan kunnen wij hopelijk terug over een goede sponsor beschikken.

Van Avermaet kon door coronacrisis échte Ronde niet rijden: “Het was vreemd opstaan deze ochtend”



Van Avermaet over zege in virtuele Ronde: “In echte Ronde spelen natuurlijk veel meer omstandigheden mee”

Van Avermaet won in de namiddag de allereerste editie van de virtuele Ronde van Vlaanderen. De Waaslander spreekt van een “leuk initiatief”. “Natuurlijk is het leuk om te winnen, al spelen in de échte Ronde natuurlijk veel meer omstandigheden een rol. We zijn redelijk lang bezig geweest om alles aan de praat te krijgen en ik werd er wel wat nerveus van. (lacht) Het was entertainment en op zich maakt het voor mij niet veel uit wie er dan wint. Het was vooral belangrijk om de sponsors iets terug te geven, ook.”