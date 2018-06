Van Avermaet wint ploegentijdrit met BMC, Küng eerste leider in Zwitserland XC

09 juni 2018

17u16 0 Wielrennen De Ronde van Zwitserland startte vandaag met een ploegentijdrit in en rond Frauenfeld. BMC maakte zijn favorietenrol waar en legde de achttien kilometer het snelst af. De troepen van Quick.Step Floors moesten vrede nemen met de derde plek. Stefan Küng mag als eerste de leiderstrui aantrekken.

De Dauphiné is toe aan zijn apotheose, vandaag begon die andere voorbereidingskoers op de Tour: de Ronde van Zwitserland. De negendaagse rittenkoers werd afgetrapt met een ploegentijdrit van 18,3 kilometer. De eerste negen kilometer van het traject was heuvelachtig, deel twee was dan weer biljartvlak. Ook belangrijk om mee te geven: Lotto-Soudal mocht van de UCI géén ‘wasbolletjes' gebruiken.

Team Sky domineerde de ploegentijdrit in de Dauphiné, vandaag zat winst er niét in. Hun tijd werd al vroeg van de tabellen geveegd door Quick.Step Floors. Nadien beten onder meer Movistar, BORA-hansgrohe en Bahrain-Merida hun tanden stuk op de chrono van de blauwhemden van Patrick Lefevere.

New leading Team at todays TTT: @quickstepteam pic.twitter.com/AIVQh1YBFY Tour de Suisse(@ tds) link

Vervolgens rolde wereldkampioen ploegentijdrijden Team Sunweb van het startpodium. Kelderman en co gingen als een komeet van start en hielden -met slecht vier renners- in het tweede gedeelde stand. Zij doken acht seconden onder de tijd van Quick.Step Floors.

Toptijd van Team Sunweb, maar één team legde uiteindelijk het traject nog een stuk sneller af: topfavoriet BMC. Greg Van Avermaet en zijn ploegmakkers klokten af in 20'18". Thuisrijder Stefan Küng mocht als eerste over de streep bollen en is zo de eerste leider in deze Ronde van Zwitserland.

What a time: @BMCProTeam takes the lead... #tourdesuisse pic.twitter.com/yoe2cES61q Tour de Suisse(@ tds) link

FULL RESULTS



82nd #TourdeSuisse @tds #tds (2.UWT) Stage 1 (TTT) » Frauenfeld › Frauenfeld (18k)https://t.co/b4k5BukMgP pic.twitter.com/6l6F2PzuuX ProCyclingStats.com(@ ProCyclingStats) link