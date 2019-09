Van Avermaet wil zich in Québec laatste keer testen voor WK: “Parcours ligt me” JSU/GVS

11 september 2019

Al vijf keer stond Greg Van Avermaet op het podium in de GP Québec. “Het zijn mooie, lastige koersen. Je kan hier het verschil maken”, zegt de man van CCC over de Canadese rittenkoers die vrijdag start. “Dit is dan ook een plek waar ik graag terugkom, deze wedstrijden liggen mij. Het is ook de laatste test richting het WK, dat ook een parcours is dat mij ligt. Ik hoop er met een goede conditie aan de start te staan. Wie er nog mee moet? Maakt mij niet uit. Belangrijkste is dat er zelf bij ben.”