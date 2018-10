Van Avermaet wil Merckx eren in Tour 2019: “Ben gemotiveerd om dat met een aanval op de Muur of de Bosberg te tonen” DMM

25 oktober 2018

16u24

Bron: Belga 0 Wielrennen Greg Van Avermaet droeg in de voorbije Tour acht dagen de gele trui. De kopman van BMC maakte ook in Parijs zijn opwachting tijdens de presentatie van de Tour 2019.

“Ik moet nog alle etappes in detail bekijken”, stak Van Avermaet van wal, “maar ik denk dat het een mooie Tour wordt, met ook kansen voor mij. Ik kijk er alleszins naar uit om in België te starten. Het is een unieke kans, niet elke renner maakt dat mee in zijn carrière. Ik was er in 2012 niet bij in de Tourstart in Luik. Nu ben ik wel van de partij in Brussel, op amper 30 kilometer van mijn deur. Het was al fijn als we door België fietsten de voorbije jaren, de Tourgekte zal nooit groter zijn met een echte Tourstart. Ik wil me zeker eens tonen in die openingsrit. De Muur van Geraardsbergen en de Bosberg liggen te vroeg in de koers, maar dat neemt niet weg dat je je er wel kan tonen. Het is ook mooi dat een hommage wordt gebracht aan Eddy, de grootste renner aller tijden. Het wordt speciaal. Hoe ik hulde kan brengen aan hem? Wel, net door in de aanval te gaan op die Bosberg of Muur.”

“Ik ben zeer gemotiveerd, zoals altijd, ook al in die ploegentijdrit. Met BMC brachten we die vaak op ons palmares, met mijn nieuwe team zal dat wellicht niet het geval zijn, maar ik ben wel gemotiveerd om het goed te doen met de ploeg. Je kan daar veel tijd pakken of verliezen, al denk ik wel dat het geel moeilijk zal zijn (Van Avermaet greep die dit jaar na de ploegentijdrit). Misschien, maar het wordt niet evident, we zullen de schade moeten beperken in de ploegentijdrit. Daarna wordt het rekenwerk. In de rit naar La Planche des Belles Filles lijkt die kans op geel me voorbij. Daags na de ploegentijdrit wacht een eerste echte kans voor mij op ritwinst met de rit naar Epernay, een finish die me wel moet liggen, maar er zijn dan misschien nog andere etappes waar ik het via een ontsnapping kan proberen.”

“Er liggen veel ritten door het middengebergte”, zag de olympisch kampioen, “dat zal lastig zijn, maar als ik de goede conditie te pakken heb moet ik daar niet voor vrezen. Daar ben ik wel blij om, omdat er in die ritten ook kansen voor mij liggen. Cols van buitencategorie en dergelijke meer zijn te hoog gegrepen, maar in zo’n rit door het middengebergte ben ik niet kansloos. Dat rijd ik liever dan vlakke sprints.”