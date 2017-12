Van Avermaet vol vertrouwen naar 2018: "Wil Strade Bianche, Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race winnen" Redactie

15u58

Bron: AD, RTBF 1 Photo News Van Avermaet. Wielrennen Greg van Avermaet was in het voorjaar van 2017 oppermachtig met zeges in de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem én Parijs-Roubaix. In 2018 hoopt de 32-jarige veelvraat het nóg beter te doen: "Ik heb meer ervaring. Dat is het belangrijkste'', aldus de renner van BMC.

"Voor een klassieke renner (zoals Van Avermaet, red.) is dit (32 jaar, red.) de ideale leeftijd om wedstrijden te winnen'', vertelt 'Gouden Greg' tegen RTBF. "De ervaring die ik heb opgedaan is echt een voordeel. Ik denk dat ik nu beter bewapend ben dan toen ik 28 jaar was.''





De doelen voor Van Avermaet in 2018 zijn duidelijk: "Ik wil de koersen winnen, waar ik nooit eerder kon zegevieren. Ik denk dan vooral aan Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en zelfs de Amstel Gold Race", luidt het bij onze landgenoot. "Mijn favoriete koers blijft toch wel de Ronde. Ik ben er al verschillende keren dichtbij geweest (2e in 2014 en 2017, 3e in 2015, 4e in 2012, 8e in 2008, red.) en zal het uiteraard ook volgend jaar proberen. Ik wil graag mijn status in de top van de wereld behouden."

EPA Van Avermaet schreeuwt het uit na de winst in Parijs-Roubaix.