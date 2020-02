Van Avermaet verkent Omloop-parcours: “Ik verwacht er wel veel van” MXG/TLB

26 februari 2020

12u00 0 Wielrennen Greg Van Avermaet is deze voormiddag met zijn ploegmakkers van CCC het laatste deel van het parcours van de Omloop gaan verkennen. De olympisch kampioen, die de koers al won in 2016 en 2017, zal met hooggespannen verwachtingen aan de start staan.

“’t Is een beetje typisch”, zegt Van Avermaet over het weer. Ook voor komend weekend worden gure omstandigheden voorspeld. “Het winterweer is de hele winter lang uitgebleven en nu de koersen beginnen, is de winterprik daar. Hopelijk valt het mee, want ik ben niet de grootste fan van dit weer. Ik hoop vooral dat het zaterdag droog blijft.”

Van Avermaet reed dit seizoen al de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve en gaf eerder al aan dat hij scherper staat. Van de Omloop verwacht hij meteen veel. “Ik denk dat ik altijd goed ben in de Omloop. Die koers ligt me en ik verwacht er op zich wel veel van. Ik hoop vooral dat ik de finale zal kunnen rijden en dan wordt het afwachten welk resultaat er uit de bus komt. Ik hoop terug op het podium te staan, maar er zijn veel goeie mannen.”

Van Avermaet keek de voorbije weken ook met speciale aandacht naar de prestaties van de concurrenten. “Ik denk dat Dylan Teuns indrukwekkend was en ook Tim Wellens was heel goed. En dan zijn er nog andere mannen die zullen meedoen om te winnen, maar misschien nog niet het parcours gekregen hebben waar ze zich echt kunnen tonen. Iedereen staat meestal al met een goede conditie en veel ambitie aan de start van de Omloop.”

