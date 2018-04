Van Avermaet: "Van BMC kreeg ik nog geen signaal. Het blijft er héél stil, jammer genoeg" Joeri De Knop

13 april 2018

06u00 0 Wielrennen Nog één, allerlaatste kans op succes krijgt Greg Van Avermaet (33) dit klassieke voorjaar. Zondag, in de Gold Race, wil hij zich nog eens smijten. «Neen, ik zit niet met een ‘ambetant’ gevoel. Maar er worden overwinningen van mij verwacht, hé.»

Hoe evalueer je je voorjaar? Het contrast met de waanzinnig succesvolle lente van 2017 is uiteraard enorm.

«Ja, dat was... ongelooflijk, toen. Ik was me er wel van bewust dat het moeilijk zou worden om 2017 te evenaren, laat staan te overtreffen. Als ik, gecombineerd met mijn traditionele regelmaat, al één van de koersen in de reeks E3/Gent-Wevelgem/Ronde van Vlaanderen/Parijs-Roubaix had kunnen winnen, zou het goed zijn geweest. De regelmaat wás er, maar de uitschieter ontbrak. Die ene zege die het voorjaar zoveel mooier maakt.»

Wat stond die zege in de weg? Het ijzersterke Quick.Step-blok?

«Zeker. Die ploeg heeft zijn numerieke kracht maximaal uitgebuit. Terpstra was ook individueel indrukwekkend, maar daarnaast had je nog Gilbert, Stybar en Lampaert die op een heel hoog niveau acteerden. Quick.Step kon spelen met vier kaarten. Wij met één. Ik zat té vaak geïsoleerd in de finales. Dat was een probleem.»

De vaststelling was inderdaad dat de ploeg in de breedte ontgoochelde. Terwijl BMC wel over pionnen beschikt die zo’n finales moeten kunnen rijden.

«Klopt, we hébben dat potentieel. Het leek vanzelfsprekend, maar dat was het dus niet. Er scheelde altijd wel iets. De ene werd uitgeschakeld door een val, de ander reed lek op een slecht moment. Of had gewoon een mindere dag. Tja... dan val je al snel alleen. Wat als topfavoriet niet in het voordeel speelt. De ‘efforts’ die ik deed, leverden zelden een kloof op. Als je dan op een counter botst, hol je onvermijdelijk achter de feiten aan en rest je enkel nog een zo goed mogelijk resultaat uit de brand te slepen. Dat heb ik ook gedaan. Superslecht was het allemaal niet. Ik ben nooit weggereden en blijf in die zin ook niet achter met een ‘ambetant’ gevoel. Maar er worden overwinningen van mij verwacht, hé. Daarvoor zat het iets te weinig mee. Onderschat die factor geluk niet. Wat in 2017 overal net wél lukte, lukte nu overal net niét. Soit, misschien wordt de leemte alsnog opgevuld in de Gold Race.»

Wat kan er nog, zondag?

«Veel. Ik vind de Amstel een heel mooie koers. De razendsnelle opeenvolging van geasfalteerde Nederlands-Limburgse heuvels van twee à drie kilometer ligt me wel. Met mijn huidige conditie kan ik op zo’n parcours goed uit de voeten. Zonder tegenslag moet ik kunnen meedoen voor winst. Al wordt er natuurlijk een vers blik renners opengetrokken — reken Valverde, Wellens en Teuns maar bij de kanshebbers — waardoor je een mix krijgt van Vlaams-klassieke coureurs en frissere klimmerstypes. ‘Het sterkste deelnemersveld in jaren’, las ik ergens. Simpel wordt het niet, na zo’n lang en zwaar voorjaar. Maar ik kijk er nog wel naar uit.»

Dat voorjaar kan je wat inkorten en verlichten, suggereert schoonbroer en Bahrain-ploegleider Rik Verbrugghe. «Greg heeft te veel gekoerst in de aanloop, waardoor hij niet fris genoeg aan de klassiekers is begonnen», klinkt het. Heeft hij een punt?

«Ik koers niet te veel. Ook niet te weinig. Mijn programma is goed uitgebalanceerd, vind ik. Vorig jaar rendeerde datzelfde programma wél. Het is wat zoeken naar een plausibele verklaring voor het feit dat ik tot dusver niet aan winnen toekwam. Wat ook Rik probeert te doen. Maar ik denk dat er geen andere verklaring is dan wat ik al zei. Ik ben nu 33. ’t Is niet dat ik me nog veel moet sparen. Ik ga dus volgend jaar zeker niet meer of minder koersen.»

De vraag is vooral: wáár koers je volgend jaar? Heb je inmiddels al zicht op je toekomst?

«Neen. Ik ben er tot dusver niet echt mee bezig geweest. Mijn focus lag volledig op de koers. Van BMC kreeg ik nog geen signaal. Het blijft er héél stil, jammer genoeg. Eerste werk, maandagmorgen: mijn manager bellen. (lacht) Dan zal alles in een stroomversnelling komen. En moet ik stilaan beginnen weten waar ik aan toe ben.»