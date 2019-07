Van Avermaet twijfelt over Clásica San Sebastián, wat zijn de andere Belgische uitblinkers van plan? JDK

29 juli 2019

08u07

Bron: Eigen berichtgeving 0

Greg Van Avermaet (Team CCC) kwam in de Tour niet aan winnen toe - hij bleef steken op zes top 10-posities met een derde plaats in Gap en een vierde stek in Épernay als uitschieters. Maar de olympische kampioen lijkt toch opvallend fris en in uitstekende conditie uit de Tour 2019 te komen. Toch twijfelt hij over deelname aan de Clásica San Sebastián, aanstaande zaterdag.

“Het parcours werd alweer aangepast”, zucht hij. “De Jaizkibel wordt slechts één keer beklommen en er komt een nieuwe, zware helling bij, wat de finale nóg lastiger maakt dan ze al was. San Sebastián is voor mij altijd kantje boord geweest, ook al zette ik er op een mooi klassiek parcours op mijn maat vaak goeie resultaten neer (2de in 2011, 4de in 2018, 5de in 2016, 8ste in 2014 en 2017, 11de in 2010, red.). Maar deze ingreep doet mijn kansen toch weer slinken. Ik moet er nog eens goed over nadenken. Eerstdaags hak ik de knoop door.” Van Avermaet rijdt geen na-Tourcriteriums. De BinckBank Tour (12-18/8) en de Canadese GP’s in Québec (13/9) en Montreal (15/9) staan wél op zijn programma in voorbereiding op het WK in Yorkshire (29/9), waar hij in principe één van de Belgische kopmannen wordt.

Wat zijn de andere Belgische uitblinkers van plan?

Dylan Teuns

(Bahrain-Merida), ritwinnaar op La Planche des Belles Filles, rijdt donderdag het na-Tourcriterium in Herentals. Zaterdag neemt hij deel aan de Clásica San Sebastián. Vervolgens werkt hij toe naar de Ronde van Spanje (24/8-15/9).

Tim Wellens

(Lotto-Soudal), lange tijd in strijd voor de bolletjestrui, past voor de Belgische criteriumdans. De Clásica San Sebastián (zaterdag), de BinckBank Tour en het Canadese tweeluik GP Québec-GP Montreal staan wél op zijn agenda.

Tiesj Benoot

(Lotto-Soudal), tweede in Brioude, vierde in Bagnères-de-Bigorre en zesde in Valloire, lijkt ook niet meteen warm te lopen voor de criteriums. Net als Wellens zet hij aan in de Clásica San Sebastián en de BinckBank Tour. Aansluitend gaat het richting Ronde van Groot-Brittannië (8-15/9).

Thomas De Gendt

(Lotto-Soudal), winnaar in Saint-Etienne en knap derde in de tijdrit in Pau, beperkt zich de komende dagen/weken tot enkele criteriums (Aalst, Roeselare, Antwerpen, Herentals). Hij bouwt vooral op naar zijn derde van drie grote ronden dit seizoen: de Vuelta.

Laurens De Plus

(Jumbo-Visma), meesterknecht van Steven Kruijswijk en zelf 23ste en tweede Belg in de eindafrekening, tekent present in de na-Tourcriteriums van Aalst, Roeselare en Antwerpen. Hij rijdt ook de Clásica San Sebastián en, tot nader order, de BinckBank Tour.

Jasper Stuyven

(Trek-Segafredo), liefst negen keer top tien in de voorbije Tour, komt aanstaande zondag enkel nog in actie in de Prudential RideLondon en last daarna een rustpauze in. Hij hervat in de Ronde van Duitsland (29/8-1/9).

Xandro Meurisse

(Wanty-Gobert), na een mooi Tourdebuut beste Belg in het eindklassement op plaats 21, draait nu heel even mee in de Belgische criteriumdans (Aalst, Roeselare, Herentals en Putte) en rijdt vervolgens de BinckBank Tour.

Oliver Naesen

(AG2R La Mondiale), vier keer top tien met een vierde plaats in Brioude als absolute uitschieter, pikt vandaag het na-Tourcriterium in Aalst mee en gaat dan voor het vijfluik Prudential RideLondon, BinckBank Tour, GP’s van Québec en Montreal en... WK (zet hij er zelf al bij).

Jasper Philipsen

(UAE Team Emirates), die zijn (prille) debuut bekroonde met drie toptiennoteringen in een halve Tour, staat zondag op de deelnemerslijst van het na-Tourcriterium in Putte. Nadien volgen de BinckBank Tour, de EuroEyes Cyclassics Hamburg (25/8), de Bretagne Classic/Ouest-France (1/9), het Canadese tweeluik en... het WK U23 (27/9).

Yves Lampaert

(Deceuninck-Quick.Step), die bergen werk verzette in dienst van Alaphilippe en Viviani, pikt morgen het na-Tourcriterium in Roeselare mee. Na het EK tijdrijden (8/8) en weg (11/8) in Alkmaar neemt hij naar eigen zeggen “congé”. Lampaert mikt via de Ronden van Duitsland (29/8-1/9) en Slovakije (11-15/9) op een (dubbele) WK-selectie (25 en 29/9).