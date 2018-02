Van Avermaet tweede in tweede rit Ronde van Oman: “Ik ging net iets te vroeg aan” Joeri De Knop & Bart Audoore

14 februari 2018

13u00 0 Wielrennen Bijna had Greg Van Avermaet (32) zijn eerste zege van het seizoen te pakken. De Oost-Vlaming werd in Al Bustan, aan het einde van de tweede rit van de Ronde van Oman, in extremis gepasseerd door de Australiër Nathan Haas. “Ik kwam iets te vroeg op kop”, zei de Belg.

🎥 Watch the finish of #TOO2018 stage 2 👇 with @GregVanAvermaet sprinting to second place on the uphill drag to the line! pic.twitter.com/OoyxsD2AIZ BMC Racing Team(@ BMCProTeam) link

Teleurgesteld, maar ergens ook tevreden. Natuurlijk had Greg Van Avermaet liever gewonnen, maar dat lukte dus net niet. Op het laatste klimmetje van de dag, zo’n vijf kilometer voor de finish, schoof de kopman van BMC vlot mee toen het peloton in stukken scheurde. Samen met Alexey Lutsenko (Astana) reageerde hij alert op een uitval van Niki Terpstra (Quick.Step). “We schoten nog met een man of vijftien over”, deed Van Avermaet het verhaal van de finale. “Helaas had ik maar één ploegmaat meer bij me, Alberto Bettiol. Dat was wat weinig. We moesten kopwerk doen en daarna kwamen we te vroeg op kop in de sprint. Ik ging van net iets te vroeg aan. Er stond een behoorlijk stevige wind op kop en daardoor kon Haas er nog over komen. Spijtig, maar anderzijds is dit wel de bevestiging dat ik in orde ben. Niet iedereen heeft dat laatste klimmetje overleefd, dat geeft toch een goed gevoel.”

CRÓNICA | Haas gana en Al Bustan y lidera el Tour de Omán: https://t.co/wN2XdQ60Co #TOO2018 pic.twitter.com/xYjFOC1UjX CiclismoInternacinal(@ CiclismoInter) link

Nathan Haas was natuurlijk de gelukkigste van allemaal. De 28-jarige Australiër van Katusha is behoorlijk snel, maar zeker geen winnaar: dit was zijn eerste zege in twee jaar. En dat maakte hem best emotioneel. “Ik zei het een paar dagen geleden nog: ik ben altijd het bruidsmeisje. Maar nu mag ik plots het trouwkleed aantrekken”, was hij tot tranen toe bewogen. “In de finale heb ik Van Avermaet zijn wiel gekozen omdat hij de favoriet was. Die finish bleef maar duren en ik kon er nog over komen.”

Haas, die niet alleen zichzelf, maar ook zijn ploeg de eerste zege van het seizoen bezorgde, is de nieuwe leider in Oman. Met Dries Devenyns (Quick.Step) zat er nog een tweede landgenoot mee in de kopgroep. Hij werd vierde. Van Avermaet gelooft dat hij morgen een nieuwe kans krijgt op ritwinst. De aankomst op Wadi Dayqah Dam is nieuw, maar zou op maat moeten zijn van de Oost-Vlaming. “Ik probeer het in ieder geval opnieuw”, aldus Van Avermaet.

. @NathanPeterHaas overwhelmed with emotions after his win at Al Bustan. BRILLIANT! @katushacycling pic.twitter.com/VCoNntMvsN Tour of Oman(@ tourofoman) link

TOP 3 AT AL BUSTAN:

1. Nathan Haas (Katusha-Alpecin)

2. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team)

3. Alexey Lutsenko (Astana)#TOO2018 Tour of Oman(@ tourofoman) link

Nathan Haas (Katusha) wins stage 2 of the #TOO2018! pic.twitter.com/YLhUTuZPYz Tour of Oman(@ tourofoman) link