Van Avermaet treurt om vertrek van zijn maatje: "Een groot verlies voor BMC" Mike De Beck

19u12

Bron: Cycling News 6 AFP Van Avermaet valt na Parijs-Roubaix in de armen van Daniel Oss. Wielrennen Greg Van Avermaet is net zoals alle andere wielrenners in volle voorbereiding voor het wielerseizoen van 2018. De winnaar van de Kristallen Fiets gaat wel het nieuwe jaar in zonder zijn superknecht Daniel Oss bij BMC. De Italiaan koos voor een avontuur aan de zijde van Peter Sagan bij Bora-Hansgrohe.

"Het is een groot verlies", doet Van Avermaet uit de doeken bij Cycling News. "Daniel was er altijd en was een loyale ploegmakker, altijd. Ik denk dat het beste voorbeeld Parijs-Roubaix van 2017 is, waar een groot percentage van mijn winst naar hem gaat. Het is altijd moeilijk om iemand te zien vertrekken, maar ik begrijp zijn beslissing wel. Daniel en Peter (Sagan red.) reden al samen bij Liquigas en ze hebben dezelfde makelaar. Hij kreeg een contract op langere termijn en dan is het moeilijk voor BMC om dat bij te benen."

Ook over een eventuele contractverlenging bij BMC is er nog geen nieuws voor de olympische kampioen. "Ik kijk nu naar de klassiekers en daarna zal ik naar mijn contract kijken, maar ik ben heel gelukkig bij BMC. Het zou dan ook jammer zijn, moest het team verdwijnen. Ik ben hier nu acht jaar en ben eindelijk kopman. Ik ben altijd trots om met BMC op mijn truitje te rijden. Het zou raar zijn om BMC te verlaten. Ik sta wel open voor nieuwe avonturen, maar laten we hopen dat BMC een goede nieuwe sponsor krijgt."

Photo News