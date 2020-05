Van Avermaet tevreden met het perspectief: “Qua overlappingen zie ik voor een klassieke renner als ik geen problemen” BA/MXG

05 mei 2020

19u32 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Wielrennen Greg Van Avermaet (34) is tevreden met de kalender. Tevreden dat het vooruitzicht er nu ook officieel is. “Het is leuk om alles gepland te zien, laat ons nu hopen dat we alles kunnen afwerken”, oppert de kopman van CCC.

“Het was geen grote verrassing natuurlijk, nu die kalender al een deel gelekt was. Ik wist wel hoe die ongeveer in elkaar zou zitten”, begint Van Avermaet. “Er verandert niet veel, want we zijn nog een heel eind weg van opnieuw te koersen. Het is wel leuk om nu alles gepland te zien. Laat ons hopen dat we alles te kunnen afwerken. De UCI heeft sowieso wel goed werk geleverd om alles wat normaal in 7-8 maanden tijd gepland staat te laten doorgaan in 3 maanden.”

Gaat het uiteindelijk doorgaan? Wie weet dat? Ik niet, niemand niet. Greg Van Avermaet

Een propvolle kalender zorgt uiteraard voor onvermijdelijke overlappingen. Maar daar ziet Van Avermaet weinig problemen in. “Er zijn natuurlijk nog een aantal overlappingen die je niet kunt wegnemen. Maar voor mij als klassieke renner is er niet echt een probleem, omdat ik uiteraard klassiekers rijd en hopelijk ook de Tour. Dan kan ik daarrond beginnen bouwen en zo mijn programma maken. Dus ik zie voor mij niet bepaald problemen.”

Het blijft volgens Van Avermaet altijd met twee woorden spreken. “Gaat het uiteindelijk doorgaan? Wie weet dat? Ik niet, niemand niet. We zullen wel zien wat mag en niet mag de komende weken en maanden. Laat ons hopen dat we alles kunnen afwerken. Maar er kunnen sowieso problemen ontstaan. Het is niet vanzelfsprekend om ons overal te gaan bewegen. Er zullen sowieso maatregelen zijn waar we rekening moeten blijven mee houden. Er zullen wel altijd vraagtekens achter deze kalender blijven staan, van begin tot einde.”

Lees ook: Van Avermaet en boezemvriend Schär over mogelijk einde van CCC: “Het doel is om dit seizoen te overleven”