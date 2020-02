Van Avermaet start aan seizoen in Valencia, Gilbert rijdt er voor het eerst in shirt Lotto Soudal: “Mooi moment” DMM/MG

05 februari 2020

13u36 0 Wielrennen De Ronde van Valencia is begonnen. Op zich weinig opvallend, ware het niet dat er met Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert en Yves Lampaert een rist sterke Belgen aan de start komen.

“Ik sta hier aan de start met een goed gevoel”, zegt Van Avermaet aan onze man in Valencia. “Ik ben blij dat het seizoen weer begint. Ik heb veel getraind, dan kijk je altijd uit naar de volgende wedstrijd. Je kunt blijven trainen, maar je kijkt altijd uit naar het moment waarop je opnieuw kan starten.”

Van Avermaet koos dit jaar voor een voorbereiding in Tenerife. Een primeur. “Het was leuk om in andere omgeving en omstandigheden te trainen. We zullen zien of dat iets opbrengt in koers. Ik verwacht niet zo veel van deze rittenkoers. Er is misschien maar één rit die me licht. Ik hoop vooral een goed gevoel over te houden aan deze wedstrijd.

Gilbert rijdt eerste koers voor Lotto Soudal: “Altijd een mooi moment”

Ook Philippe Gilbert is in Valencia. Onze landgenoot rijdt er zijn eerste koers in de kleuren van Lotto Soudal. “Altijd een mooi moment”, weet Gilbert. “We zien wel wat er komt de komende dagen, ik ben gemotiveerd. Vandaag staat er redelijkveel wind. Wij gaan de sprint aantrekken voor John Degenkolb.”