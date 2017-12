Van Avermaet staat te trappelen van ongeduld: "Ik wil nu in competitie treden" Mike De Beck

Bron: Marca 0 TDW Wielrennen 2017 werd een heus boerenjaar voor Greg Van Avermaet. Vooral in het voorjaar zette de 32-jarige renner van BMC zijn uitstekende vorm in de verf met winst in de Omloop, Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke en als kers op de taart Parijs-Roubaix. Van Avermaet rondde het seizoen zelfs af als nummer 1 op de UCI-lijst. Op trainingskamp in het Spaanse Denia deed Van Avermaet zijn verhaal aan de Spaanse krant Marca.

"Ik voel me beter dan vorig jaar omdat ik toen krukken moest gebruiken", lacht Van Avermaet in de Spaanse zon. "Het klopt dat ik op het einde van het jaar bezig ben geweest met verschillende criteriums en andere evenementen, maar ik had ook de tijd om me voor te bereiden op 2018. Als ik eerlijk ben, duurt het wachten wel heel lang. Ik wil nu in competitie treden."

"Graag een trui voor mijn overwinning op de UCI-ranking"

Aan 'goesting' dus geen gebrek bij Greg Van Avermaet die het voorbije wielerseizoen afsloot als nummer 1 op de UCI-ranking. "Dat betekent veel voor me omdat het aantoont dat ik van januari tot oktober gedurende het hele jaar de beste was. Je naam zien boven die van Froome, Dumoulin of Sagan maakt me zonder twijfel trots. Nummer 1 zijn wilde ik minstens een keer bereiken in mijn leven en nu heb ik het al gedaan. Ik zou graag een trui dragen die me als de beste onderscheidt, maar die bestaat helaas niet."

"Meer vrijheid op het WK"

Hij zal het moeten doen met de uitrusting van BMC die ongetwijfeld een gouden randje krijgt voor zijn olympische titel die hij in Rio de Janeiro behaalde. Een wereldtitel heeft Van Avermaet nog niet te pakken. Misschien kan hij de klimmers wel verrassen op het WK in Innsbruck. "Ik zal gaan omdat ik wel wat opties heb, maar het is duidelijk dat het parcours niet in mijn kaart speelt. Het enige dat ik denk dat me zal helpen is dat ik niet bewaakt zal worden. Iedereen zal naar de andere type renners kijken en ik zal meer vrijheid hebben. Hopelijk kan ik er gebruik van maken. Natuurlijk is er nog veel tijd tot het WK en we zullen zien hoe het seizoen verloopt."

Of Van Avermaet nu na het afscheid van Tom Boonen Belg nummer één is in het wielerpeloton, wilden ze bij Marca weten. "Tom was een spectaculaire renner, het afgelopen seizoen kwam ik hem niet veel tegen omdat hij zijn fiets al snel aan de haak hing. Gilbert is een andere buitengewone renner. Voor mij was het leuk om samen met hem in een team te zitten, maar ik denk dat we apart beter renderen. Soms is het niet makkelijk om met zo veel ego's in dezelfde ploeg samen te leven."

Wat zijn dan de volgende doelen voor Van Avermaet in het wielerjaar 2018? "Het zal moeilijk worden om te evenaren of te verbeteren wat ik in 2017 bereikt heb. Ik zou een overwinning in een monument graag willen herhalen. Parijs-Roubaix zal altijd mijn eerste blijven en de gouden medaille op de Spelen mijn grootste triomf. Nu wil ik een monument winnen of de gele trui dragen in de Tour de France."

