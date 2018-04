Van Avermaet sluit voorjaar af met 'frustrerende' Amstel: "Benen waren goed, resultaten niet" Redactie

15 april 2018

22u26

Bron: Belga

Greg Van Avermaet sluit zijn klassiek voorjaar af met een veertiende plaats in de Amstel Gold Race. "Ik had de benen om mee te zijn, maar ik was niet mee vooraan en dat is een beetje frustrerend", zei Van Avermaet na afloop. "Het is het verhaal van mijn voorjaar zeker? Dit is niet het resultaat waarvoor ik naar hier kwam. Een veertiende plaats: dan kan je niet anders dan teleurgesteld zijn. Ik had de benen om mee te zijn, maar sprint niet mee voor de eerste plaats en dat is een beetje frustrerend."

"Ik viel aan op het juiste moment, dacht ik toch. Ik sla een klein gaatje en dat had ik eerder dit voorjaar nog nooit gekregen. Die Molard werkte wel niet mee, je weet vooraf niet wie er mee gaat springen. Is het iemand anders, werkt die misschien wel mee en heb je een ander verhaal. Nu goed, ik voelde me daar goed, ik had nog iets in de benen om het tot het eind vol te houden, maar blijkbaar rijden ze het gat daarna toch dicht. Toen ging Valverde aan en moest ik passen. Ik herstelde even en heb daarna nog geprobeerd om er op de Bemelerberg naartoe te rijden, maar ja, toen was het kalf al een beetje verdronken en rijd je achter de feiten aan. Dat is een beetje spijtig."

"Mijn benen waren goed dit voorjaar", blikte Van Avermaet terug op zijn klassiekers. "Maar de resultaten zijn niet zo goed. Pas op: de conditie was goed, ik ben nergens weggereden, deed mee vooraan, maar het zat een beetje tegen om echt te winnen en er had veel meer ingezeten dit voorjaar. Dat is spijtig. Vanavond overheerst de ontgoocheling, morgen begint mijn vakantie."

Van Avermaet hervat de competitie in Yorkshire. "Nu ga ik eerst een beetje rusten, dan Yorkshire en dan naar de Ronde van Zwitserland."