Van Avermaet & Schär, vrienden voor het leven en sportieve succestandem: "Zelf voor resultaten zorgen bij CCC" Joeri De Knop

04 augustus 2018

09u03 0 Wielrennen Onafscheidelijk, zijn ze. Na acht jaar bij BMC, straks ook bij CCC. "We delen meer dagen en nachten samen dan met onze eigen vriendin", lachen BFF's Greg Van Avermaet (33) en Michael 'Micky' Schär (31). Interview met een Siamese tweeling.

Micky zit standaard in jouw aankooppakket, Greg. Wat maakt hem zo belangrijk?

Van Avermaet: "Hij is de renner die elke kopman aan zijn zijde wil. Grote motor. Toegewijd. Intelligent. Superloyaal. Fel gegeerd in het peloton omdat hij - soms letterlijk - bérgen werk verzet en zich altijd wegcijfert. Een zegen voor mij."

Schär: "Gegeerd... Is dat zo, Greg? Ik kan het moeilijk inschatten. Weinig jongens die me kwamen polsen met het oog op de toekomst. Misschien omdat ze wéten dat we een onafscheidelijk duo zijn. Waar jij bent, ben ik ook."

Ze kennen ongetwijfeld je capaciteiten.

Schär: "Ja, maar ik heb niet altijd de meest aangename job, als je begrijpt wat ik bedoel. Constant zit ik in de 'discomfort zone', waar het vechten is voor elke meter en positie. Hard tegen onzacht. Ik moet me al eens breed maken, een elleboog zetten. Daar win ik weinig zieltjes mee. Het levert me zelf ook geen resultaten op. Met een erelijst dwing je respect af in het peloton. En ruimte. Die ruimte krijg ik niet. Van niemand. Ik moet er voor knokken. Het zou me een beetje onpopulair kunnen maken bij wie me niet echt kent."

