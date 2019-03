Van Avermaet reageert na mislukte Milaan-Sanremo: "Zo kwaad op mezelf..." Bart Audoore

25 maart 2019

08u25 0 Wielrennen Alle wereldtoppers waren erbij in de finale van Milaan-Sanremo. Behalve eentje. Waar zat Greg Van Avermaet (33)? De kopman van CCC had "zijn hoofd door de muur kunnen slaan", zei hij zondag. "Ik heb een unieke kans laten liggen en het is mijn eigen schuld."

Je wilde zaterdag niet reageren na de koers. Dat overkomt je eigenlijk nooit. Moeten we concluderen dat je bijzonder ontgoocheld was?

"Ja. Het was de tweede keer dat Milaan-Sanremo op een scenario eindigde waarin ik kans maakte, en voor de tweede keer was ik er niet bij. Ik zat te ver op de Poggio. Frustrerend, zeker als je ziet hoeveel man er naar de meet rijdt. Ik moet daar altijd bij zijn."

Had je een slechte dag?

"Neen, ik voelde me vrij goed. Op anderhalve kilometer van de voet van de Poggio zat ik nog vooraan in het wiel van Michael Schär, maar in het gewring en geduw ben ik hem kwijt geraakt. Ik heb geprobeerd om mijn eigen weg te zoeken, maar overal waar ik kwam, raakte ik geblokkeerd. Op den duur zat ik in veertigste positie. Dan moet je hopen dat ze op het eerste deel van de Poggio niet rap rijden. Als je daar weer kan opschuiven, is er nog geen man overboord. Maar ik had wel verwacht dat Quick.Step serieus tempo ging rijden voor Alaphilippe..."

We zagen je in het eerste stuk inderdaad nog opschuiven, maar dat was niet genoeg?

"Ik heb het geprobeerd. Ik ben niet iemand die veel naar zijn cijfers kijkt, maar na een dag als zaterdag doe ik dat wel. Ik heb mijn beste wattages ooit in Sanremo geduwd. In het 'tempodeel' op de Poggio duwde ik 480 watt, ik heb tussendoor ook negen sprints gedaan boven 800 watt. Ik ben nog aan het wiel van die mannen geraakt, maar op het einde viel ik stil. Ik heb mezelf dood gereden."

Twee jaar geleden overkwam je eigenlijk hetzelfde: ook toen verloor je je positie in de laatste kilometers voor de Poggio.

"Weet ik. Toen reed er maar drie man weg (Sagan, Kwiatkowski en Alaphilippe, red.), nu waren het er tien. Dat maakt het nog erger. Komaan, tién man, en niet mee zijn... Dat heb ik nog nooit meegemaakt in mijn carrière. Daarom ben ik zo teleurgesteld."

Het wordt wel eens gezegd dat je niet de beste wringer bent.

"Het is niet zoals in de Ronde van Vlaanderen, dat klopt. De aanloop is te gemakkelijk, we zitten er bij wijze van spreken nog met 200 man samen. Je kan de benen niet laten spreken. Dat maakt het iets moeilijker, en ik doe het niet graag, maar ik kan het wel. Er zijn jaren dat ik als eerste ben opgedraaid op de Poggio. Dan deed ik precies hetzelfde. Soms ga ik bewust wat verder zitten omdat ik geen risico's wil nemen, zoals voor de Cipressa, maar voor de Poggio gelden geen excuses. Simpel, het is mijn fout, hé."

Wat had je anders kunnen doen?

"Iets attenter zijn, of iets agressiever."

Was het anders geweest als je meer volk van de ploeg bij je had gehad?

"Daar wil ik het zeker niet op steken. Op dat moment moet je als leider zelf je verantwoordelijkheid nemen. Ik verwijt mijn ploeg niets, ik verwijt het mezelf. Ik had mijn kop door de muur kunnen slaan. Zo kwaad was ik op mezelf. Ik ben teleurgesteld in mezelf. Misschien moet ik me troosten met de gedachte dat ik geen garantie had dat ik die sprint ging winnen." (BA)

