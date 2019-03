Van Avermaet: “Quick.Step kan altijd vier pionnen uitspelen, de rest heeft die luxe niet” GVS

29 maart 2019

18u04

Bron: Sporza 0 E3 Greg Van Avermaet bezette de laagste podiumstek in de E3. Al ziet onze landgenoot dat na een mindere dag in Milaan-Sanremo niet als een geruststelling. “Ik weet al een hele tijd dat mijn conditie goed is.”

“Ik was sowieso al vrij gerustgesteld”, vertelde de kopman van CCC in de studio van Sporza. “In Milaan-Sanremo geraakte ik op de Poggio niet goed in positie en liet ik me wat in slaap wiegen. Daardoor zat ik in de finale te ver. Maar ik wist wel dat de conditie goed was. Al is deze derde plek natuurlijk wel leuk voor het gevoel.”

Van Avermaet keek vervolgens terug op de koers van vandaag, de E3 in Harelbeke. “Na de Kwaremont hadden we een mooie groep, maar het waren altijd dezelfde renners die naar de kop kwamen: Wout van Aert, Oliver Naesen en ik. Ik was dat een beetje beu, en daardoor voerde ik nog eens de forçing. Die versnelling was op zich niet slecht, maar was ook nodig om dichter bij Jungels te komen, want die reed ontzettend hard. We moesten onze tenen serieus uitkuisen om hem terug te halen.”

Deceuninck-Quick.Step

Uiteindelijk won niet Jungels, wel Stybar in de sprint met een elitegroepje. En dus ging Deceuninck-Quick.Step weer met de zege aan de haal. “Het is de enige ploeg die dat kan”, aldus Van Avermaet. “Andere ploegen hebben één pion in de finale, zij kunnen altijd drie of vier renners uitspelen. En neen, die luxe bij CCC heb ik niet. Of ik daar ontgoocheld om ben? Neen, want mijn teamgenoten doen hun best. Ik had gehoopt dat Wiśniowski iets sneller kon rijden, maar dat was niet het geval. Maar het is nog altijd de zaak om zélf goed te zijn als kopman”, besloot Van Avermaet.