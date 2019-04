Van Avermaet over winnaar Bettiol: “Vorig jaar stond hij nog wat te dik” JH

07 april 2019

18u21

Bron: VTM/Sporza 0 Ronde van Vlaanderen Greg Van Avermaet was vorig jaar nog ploegmaat van Alberto Bettiol, maar ook de Olympische kampioen zag dit niet aankomen. De renner van CCC probeerde wel te reageren op de Oude Kwaremont, maar was eerlijk in zijn reactie: “Toen hij ging, kon ik niet volgen en moest ik eigen tempo rijden”.

Bij BMC maakte Alberto Bettiol nog deel uit van hetzelfde team als Greg Van Avermaet. De 33-jarige Belg kent de kwaliteiten van de Italiaan, maar was toch verrast: “Ik had Bettiol niet echt bij de favorieten gezet”, was Van Avermaet eerlijk. De renner van CCC wist dat Bettiol een getalenteerde renner is, maar vertelde wel dat de Italiaan vorig jaar minder scherp stond. Op de versnelling van Bettiol op de Oude Kwaremont had Van Avermaet geen reactie: “Ik was gewoon niet sterk genoeg om Bettiol te volgen. Toen hij ging, kon ik niet volgen en moest ik mijn eigen tempo rijden. Ik was wel één van de beteren in de achtervolgende groep”, was de Belg eerlijk.

Zeventien renners bleven na Paterberg samen, maar dat was een te grote groep volgens Van Avermaet: “Ik had gehoopt om na de Paterberg met een kleinere groep weg te geraken, maar met zo’n grote groep is het moeilijk om samen te werken, zeker omdat er zoveel snelle mannen bij zaten”, deed een nuchtere Van Avermaet zijn verhaal.

Voor de wedstrijd van Mathieu Van der Poel had de renner van CCC veel bewondering. De Nederlander viel op een moment dat de koers openbrak, maar keerde toch nog terug. “Als je dan nog terugkeert, dan heb je een indrukwekkende wedstrijd gereden”, sprak Van Avermaet bij Sporza met lof over de wereldkampioen veldrijden.