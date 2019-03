Van Avermaet over moment waarop Stybar demarreerde: “Hoofd zei ja, benen zeiden neen” Bart Audoore

02 maart 2019

19u23 0 Wielrennen Greg Van Avermaet (33) raakte er zelf niet goed uit: moest hij nu tevreden zijn of niet? Ja, want de conditie is duidelijk goed. Neen, want hij had kunnen winnen.

“Over de manier waarop ik gekoerst heb en over het gevoel in mijn benen, moét ik content zijn”, zei de kopman van CCC. “Ik voelde me de hele dag goed. Ik zat op mijn gemak en kon mee de koers maken.”

Dat was een geruststelling. Van Avermaet is meestal goed in de Omloop, het was al de vierde keer dat hij op het podium eindigde, maar vorig jaar liep het niet zoals gehoopt en werd hij pas vijftigste. “Dan is dit veel plezanter”, grijnsde hij.

Maar zat er nog meer in? “Ik voelde me de sterkste in de koers en ik ben ervan overtuigd dat ik de snelste was in de sprint. Op die manier is het een ontgoocheling dat ik pas tweede ben. Maar ik denk niet dat ik het anders had kunnen doen. Zoals ik zeg, ik was de snelst, dus moest ik mijn verantwoordelijkheid nemen als de vier anderen aanvielen. Ik wist dat het aan mij was om te reageren.”

Dat deed hij dus ook, toen Tim Wellens op drie kilometer van de streep aanzette. “Een goeie aanval”, zei Van Avermaet. “Wellens ging rechts en door die middenberm moest ik links blijven. Normaal zit je rap op het wiel als je snel reageert, en dat is makkelijker, maar nu moest ik zelf te lang in de wind blijven.”

Toen Stybar meteen daarna demarreerde had de Oost-Vlaming maar een half antwoord. “Ik wilde wel, mijn hoofd zei ja, en ik zette ook aan, maar mijn benen zeiden neen. Ik moest gaan zitten. Als Stybar iets langer wacht om zijn aanval te doen, kan ik even recupereren en ben ik normaal wel mee. Ik hoopte nog dat iemand anders ging overnemen, Lutsenko bijvoorbeeld, want die was heel sterk op het vlakke, maar die deed het ook niet. Jammer. Op die manier is de tweede plaats wel frustrerend.”