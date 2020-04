Van Avermaet ondanks kniepijn klaar voor virtuele Ronde van Zwitserland: “Goed genoeg om iets te laten zien” YP

22 april 2020

14u17

Bron: VTM Nieuws 0

Vanmiddag gaat de virtuele Ronde van Zwitserland van start, de allereerste wielerronde op rollen. Vandaag rijdt onder meer Remco Evenepoel, morgen is Greg Van Avermaet aan de beurt. En de Oost-Vlaming is er ondanks kniepijn klaar voor. “Het valt wel mee, het is niet dat ik niet kan stappen. Ik kan redelijk goed fietsen, maar wil niks forceren om zo de problemen te vergroten. Ik hoop klaar te zijn voor morgen. De grote vorm heb ik niet te pakken, maar ik voel me goed genoeg om toch iets te laten zien”, klinkt het.