Van Avermaet: "Nog drie kansen om de Ronde te winnen. Ik ben in topvorm, ik wil niet lang meer wachten" MG

30 maart 2018

11u28 0 Wielrennen De laatste rechte lijn naar de Ronde van Vlaanderen is in gezet. Nog twee nachten slapen en dan staat het peloton in Antwerpen klaar om Vlaanderense Mooiste te betwisten. In afwachting staan de favorieten vandaag de pers te woord én staan er ook nog verkenningen op het programma. Wij zijn er op alle fronten bij.

Van Avermaet met vertrouwen naar de Ronde: "Ik ben in topvorm"

Winnen zat er sinds half februari en de derde rit in de Ronde van Oman niet meer in. Of het moest de ploegentijdrit zijn in de Tirreno-Adriatico. Maar dat is anders. En het geeft ook niet, vindt Greg Van Avermaet. Zijn vorm is nooit beter geweest. "Ik heb misschien nog drie kansen om de Ronde te winnen. Ik wil niet meer wachten."

Hoe goed ben je, als je met vorig jaar vergelijkt?



"Als ik naar de gegevens van mijn vermogensmeter kijk, zie ik dat mijn vorm gelijk is aan 2017. Ik ben waar ik moet zijn, ik ben in topvorm. Ik heb ook altijd gezegd dat de Ronde van Vlaanderen de wedstrijd is die mij het beste ligt. 260 kilometer, dat is toch anders dan Harelbeke of Gent-Wevelgem. Harelbeke is erg hard, maar slechts 200 kilometer. Gent-Wevelgem is 250 kilometer, maar minder hard. De Ronde van Vlaanderen is lang en hard. In de laatste veertig kilometer schieten er maar weinig renners meer over die voor de overwinning rijden."

Je hebt nog niet gewonnen dit voorjaar. Hoe vervelend is dat?



"Ik wist dat het dit jaar moeilijker zou worden om te winnen dan vorig jaar. Dat heb ik aan iedereen gezegd, dat het onmogelijk zou zijn om dezelfde resultaten te behalen. Vorig jaar had ik een uitstekende vorm en alles ging goed. Ik won Gent-Wevelgem, dat is voor mij misschien de moeilijkste koers om te winnen. Maar ik deed het. Dat zou ik dit jaar niet herhalen."

"Verder zat ik altijd voorin, was ik altijd daar wanneer de beslissende ontsnapping vertrok. Strade Bianche was de enige koers waar ik niet goed was. Dat had te maken met de weersomstandigheden. Iedereen kan een off-day hebben. In de andere races had het resultaat beter gekund. Maar mijn vertrouwen blijft intact. Ik ben klaar voor een goede Ronde van Vlaanderen. Ik ben een van de kanshebbers om te winnen."

Zo zijn er wel veel dit jaar.

"Het niveau ligt erg hoog. De Belgen rijden erg goed. Ik ben daar één van. In een wedstrijd boven tweehonderd kilometer kan ik makkelijker het verschil maken dan iemand anders."

QuickStep heeft een heel dominante ploeg, met verschillende winnaars in verschillende wedstrijden. BMC haalt dat niveau niet. Speelt dat zondag mee?

"Niet alles is even goed gegaan, dat is waar. We hebben in Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen een erg goede wedstrijd gereden. Ik kwam een man te kort in de finale. Je hoort me niet ontkennen dat QuickStep vier, vijf renners op heel hoog niveau heeft. En ze zetten de koers naar hun hand. Ja, zij zijn de favorieten zondag. Iedereen zal ze in de gaten houden. Maar ik geloof in mezelf en in mijn eigen team."

Waarom zou je dit jaar winnen, anders dan in het verleden?

"Ik heb drie keer op het podium gestaan. Vorig jaar werd ik tweede na een val. Het jaar daarvoor vielen we met de hele ploeg. Ik houd van deze koers. Ik ga zondag van elk moment genieten, ook als ik niet win. Het zal altijd een speciale koers zijn voor mij. Je kunt hem één keer in het jaar rijden. Ik ben 32 nu. Ik heb misschien nog drie kansen om hem te winnen. Ik wil daar niet lang meer mee wachten."

Roelandts volledig in dienst

Met een vijfde plaats in Milaan-Sanremo en ritwinst in de Ronde van Valencia heeft Jürgen Roelandts dit seizoen al blijk gegeven van een goeie vorm. Niettemin zal ook hij zondag moeten werken voor Greg Van Avermaet, de absolute kopman bij BMC in de Ronde van Vlaanderen.

"Dat is zo. Ik schuif mijn eigen ambities aan de kant voor Greg. Graag zelfs", legt hij vrijdag uit. "BMC heeft mij aangetrokken met dat doel, om Greg te helpen waar nodig. Zondag is zo'n dag."

Roelandts stond zelf al een keer op het podium van Vlaanderens Mooiste. In 2013 werd de voormalig Lotto-renner derde na winnaar Fabian Cancellara en Peter Sagan. "De conditie is goed", bevestigt de 32-jarige Vlaams-Brabander. "Na de E3 Harelbeke, waar ik ook kon meedoen voor de zege, ging het wat minder. In Waregem (Dwars door Vlaanderen, red) miste ik enkele procenten om top te zijn, nu ben ik wel in orde."

Roelandts heeft al een wedstrijdscenario voor zondag in het hoofd. "Ideaal is natuurlijk dat Greg wint", lacht hij. "Het cruciale punt wordt volgens mij de tweede passage aan de Oude Kwaremont."

Manager Ochowicz: "Ronde is belangrijkste eendagskoers van het jaar"

Zondag is ook voor BMC-manager Jim Ochowicz een hoogdag. Hij hoopt dan met kopman Greg Van Avermaet op het hoogste schavotje van de Ronde van Vlaanderen te staan.

"We weten inmiddels hoe het voelt een echte klassieker te winnen. Vorig jaar na Parijs-Roubaix (waar Van Avermaet won, red) was het echt genieten. Het mag zondag in Oudenaarde weer van dat zijn", vertelt hij met een brede glimlach om de lippen.

"De Ronde is voor mij de belangrijkste eendagskoers van het jaar. En dat gevoel leeft ook bij de andere teammanagers. Vorig jaar (toen Gilbert won met 28 seconden voorsprong op Van Avermaet, red) hebben we een echte thriller meegemaakt. Het zal zondag niet anders zijn", gelooft de BMC-manager. "Wij moeten een perfecte koers rijden met als doel Greg naar de zege te loodsen. Hij is er klaar voor. Met Fabio Baldato, tweemaal tweede in de Ronde, en Klaas Lodewyck zit een brok ervaring in de volgwagen."