Van Avermaet nodigde ploegmakkers in vakantiewoning uit voor ministage in Ardennen: “We trokken onze plan” GVS

19 juni 2020

18u41

Bron: Belga 0 Wielrennen Greg Van Avermaet (CCC) vertoefde de voorbije week samen met vijf ploegmaten in de Ardennen, in zijn vakantiewoning in Stoumont. "Het was al lang geleden dat we elkaar eens gezien hadden", zegt hij. "Het was goed om het groepsgevoel nog eens aan te jagen én tegelijkertijd ook stevig te trainen."

Maar liefst 10.881 hoogtemeters en 570 kilometer in de benen. De 35-jarige Greg Van Avermaet heeft een pittige trainingsweek achter de rug in de Ardennen. Hij organiseerde de ministage zelf en nodigde zijn Belgische ploegmaten en boezemvriend Michael Schär uit. "Door corona hebben we allemaal lang op ons eigen 'eilandje' geleefd", stelt Van Avermaet. "Het leek me leuk om de andere Belgen van de ploeg en ‘Mickey’ uit te nodigen om hier een paar dagen stevig te trainen. Een klein initiatief, maar wel goed voor de groepsgeest. Het was lang geleden dat we elkaar gezien hadden of samen gefietst hadden. In totaal waren we met zes, iedereen bleef hier logeren in mijn huis. Het was plezant."

Een pittig tochtje met veel hoogtemeters. Ik doe dat wel vaker, maar de andere jongens hebben het wel goed gevoeld. Dat is eens plezant en een leuke afwisseling in de training. Het voelt niet als trainen Greg Van Avermaet

Serge Pauwels, Guillaume Van Keirsbulck, Nathan Van Hooydonck, Gijs Van Hoecke en Michael Schär waren zijn metgezellen van dienst. "De Belgen verbleven hier van maandag tot en met woensdag, Mickey blijft hier tot en met zaterdag. Daarna gaan we allebei terug naar huis", aldus de olympische kampioen. "Het was kleinschalig, zonder kok, soigneur of mecanicien van de ploeg. We trokken ons plan, zorgden voor ontbijt, kookten een beetje pasta voor de lunch en 's avonds aten we bij Lorenzo, in zijn restaurant Le Vert de Pommier (waar ook de Belgische nationale ploeg dikwijls met zijn jeugdrenners stages organiseert, net zoals Pauwels Sauzen-Bingoal)."

Op maandag (146 km, 2.876 HM), dinsdag (166 km, 3.180 HM) en woensdag (95 km, 2489 HM) werd er stevig getraind. "Twee keer met de koersfiets, op woensdag met de mountainbike", aldus de oud-winnaar van Parijs-Roubaix. “Een pittig tochtje met veel hoogtemeters. Ik doe dat wel vaker, maar de andere jongens hebben het wel goed gevoeld. (lacht) Dat is eens plezant en een leuke afwisseling in de training. Het voelt niet als trainen."

De Belgen trokken woensdagavond huiswaarts, gisteren ging Van Avermaet met Schär de Amblève op voor een kajaktocht van 7,5 km. Vandaag werd opnieuw gefietst, 163 km met 2.336 hoogtemeters. "En morgen gaan we dan naar huis. Het was leuk om iedereen nog eens te zien en samen te trainen, ons klaar te stomen op wat nog volgt, want het wordt een drukke kalender."

In tegenstelling tot andere teams organiseert CCC Team geen officiële teamstage in juli. Wel zal Van Avermaet met nog enkele andere ploegmaten richting Italië trekken. "Ik ga op hoogtestage van 14 tot 30 juli in Livigno. Van daar reis ik dan door naar de Strade Bianche. Ik heb ook gelezen dat ik naar de Teide zou gaan, maar dat is eigenlijk nooit het plan geweest. Dan moet je het vliegtuig nemen en dat stel ik liever toch nog wat uit. Ik rijd gewoon met de wagen naar Italië. Ik was in het verleden al vaker in Livigno. Het is ideaal om er te trainen in die periode. Zelfs als het warm is, heb je nog altijd de verkoeling van de bergen en je hebt ook die hoogteprikkel. Ik zal er niet alleen zijn, er komen nog een paar ploegmaten en CCC zal ook een soigneur en mecanicien ter beschikking stellen. Er is inderdaad weinig tijd tussen de stage en de Strade Bianche (op 1 augustus, red.), maar vorig jaar verbleef ik ook op hoogtestage in Sankt-Moritz en trok ik daarna door naar de Bretagne Classic (waar hij zesde werd, Sep Vanmarcke won die editie, red.) en zo slecht beviel me dat niet. Je moet ook verder denken dan de Strade, de Tour is ook belangrijk", besluit Van Avermaet.

Lees ook:

Rotselaar zal eerste profkoers na corona organiseren in België: “Voelen dat nood aan competitie enorm is”

Philippe Gilbert zet indrukwekkend Strava-record neer op La Redoute: wie doet beter?

Oliver Naesen hervat met Strade Bianche