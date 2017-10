Van Avermaet niet naar China voor Ronde van Guangxi, wél om slotgala UCI bij te wonen JDK/GVS

11u01 1 photo_news Wielrennen In tegenstelling tot berichten in bepaalde media neemt Greg Van Avermaet niet deel aan de Ronde van Guangxi. Dat zegt de BMC-renner vanuit Portugal aan onze redactie. Van Avermaet zakt wel af naar China, maar dan om het slotgala van de UCI bij te wonen. Als eindwinnaar van de WorldTour is dat immers een verplicht nummer voor onze landgenoot.

"Ik ga niet deelnemen aan de Ronde van Guangxi", vertelt Greg Van Avermaet vanuit zijn Portugese vakantiebestemming aan onze redactie. "Wel ben ik als eindwinnaar van de WorldTour aanwezig op het slotgala van de UCI. Vandaar dat ik dus naar China ga", verheldert de BMC-renner. Na afloop van de laatste rit op de WorldTour-kalender wordt immers traditioneel de slotceremonie georganiseerd voor alle laureaten. Die festiviteiten zijn dus een ietwat gedwongen opdracht voor Van Avermaet, die de ranking hoe dan ook als nummer één afsluit.

Na de feestelijkheden maakt onze landgenoot van de gelegenheid gebruik om nog twee criteriums te rijden. Van Avermaet start namelijk in het Tour de France Shanghai Critérium (29 oktober) en het Saitama Critérium in Japan (4 november). Beide ritten worden georganiseerd door grootspeler ASO, dus is het niet geheel onlogisch dat de BMC'er de criteriums meepikt in zijn Aziatische trip. Bovendien koppelt Van Avermaet het nuttige aan het aangename. "Mijn vrouw Ellen zal niet naar het slotgala komen, maar me nadien wel achterna reizen naar Shangai en Japan. Zo kunnen we daar van nog wat extra vakantie genieten", besluit Van Avermaet.

photo_news