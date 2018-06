Van Avermaet na winst in ploegentijdrit: "Perfecte generale repetitie voor Tour" Greg Van Avermaet stuwt BMC mee naar zege in ploegentijdrit Ronde van Zwitserland Joeri De Knop in Zwitserland

09 juni 2018

18u21 0 Wielrennen De buit moest worden verdeeld, bij BMC. Zo kwam het dat Greg Van Avermaet (33) al op dag één van de Ronde van Zwitserland tot beste klimmer werd uitgeroepen. "Goh, dat moet lang geleden zijn. Van de bij de beloften, denk ik", lachte hij niet groen maar blauw.

Van Avermaet was samen met Küng, Van Garderen en Porte één van de drijvende krachten achter het nieuwe ploegentijdritsucces. "Sinds de Tour 2015 heb ik er met dit team niet één meer verloren", trok hij het na. "We zijn uitgegroeid tot echte specialisten. En worden nog altijd maar beter." Woensdag al sloeg BMC zijn tenten op in de buurt van Frauenfeld. "Wat alles zegt over onze motivatie", aldus Van Avermaet. "Tot zes keer toe verkenden we het traject. Het liep vandaag dan ook als een trein. We deelden perfect in. Küng en Van Garderen namen de langste beurten voor hun rekening. Zelf kon ik mijn ding blijven doen. Ik voelde me echt goed. Ook Porte was nog mee. Dat moest, als klassementspion. Uiteindelijk lieten we Küng als eerste over de finish rijden en het geel pakken. Logisch, in zijn eigen achtertuin. Stefan woont slechts twintig kilometer hier vandaan."

Een geslaagde generale repetitie voor de ploegentijdrit in de Tour, noemde Van Avermaet het voorts. "Daar is ze dubbel zo lang. Maar we hoeven er niet bang voor te zijn. Het is gewoon een kwestie van elkaars mogelijkheden in te schatten en daar zo efficiënt mogelijk mee om te springen. Op training trokken we het tempo al op het eerste klimmetje fors op en deden we elkaar dood. ‘Niet doen’, zei ik tegen de jongens. Je moet op kop even snel rijden als de vierde, vijfde man. Doe je dat, dan houdt iedereen wat overschot voor in de dalende stukken en op het vlakke. En speel je automatisch mee voor de zege."

Vandaag kan Van Avermaet in Frauenfeld voor de dubbel gaan. Een ritzege levert hem automatisch ook de leiderstrui op. "Ik voel me goed, dus heb ik er wel zin in. Winnen en een shirt dragen is altijd leuk op WorldTour-niveau."