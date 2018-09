Van Avermaet maakt in Quebec rentree na drie weken relatieve rust: "Het was tijd om er 'effekes' tussenuit te gaan" Bart Audoore in Canada

07 september 2018

07u12

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Dat hadden we nog niet vaak gezien: een Greg Van Avermaet (33) die moe is. In augustus trok hij er onverwacht de stekker uit. Vandaag, drie weken later, maakt hij zijn rentree. "Ik blijk ook maar een mens."

Van Avermaet die moe is: wat moeten we ons daar bij voorstellen?

"Het was vooral mentaal, in mijn hoofd was het echt op. Eerst is er de Tour, daar word je geleefd. De dagen erna heb je ook weinig rust, want dan heb je criteriums en San Sebastián. Het EK daarna was heel zwaar - een koers waar je twee of drie dagen van moet herstellen - maar de dag erop moest ik al starten in de BinckBank Tour. In de regen... Ik was pas om half twee 's nachts op mijn hotelkamer toegekomen. Dan krijg je het gevoel: wat zit ik hier eigenlijk te doen? Ik wilde daar niet zijn."

