Van Avermaet: “Kunnen nu toch al een planning maken” - Lelangue: “Tour wordt enige grote sportevent 2020”

15 april 2020

17u32

Bron: Deceuninck-Quick.Step/CCC/Belga 0 Wielrennen De nieuwe wielerkalender post-corona krijgt vorm. Zo zal de Ronde van Frankrijk gereden worden van 29 augustus tot 20 september en zullen ook de Monumenten in 2020 nog doorgaan. Verder werd de periode dat er niet mag gekoerst worden verlengd tot 1 juli, voor 1 augustus vinden er ook geen World Tourkoersen plaats. Een beslissing die wordt toegejuicht door de renners. Eindelijk duidelijkheid.



Van Avermaet: “Monumenten worden enorm belangrijk voor mij”

“Ik ben vooral blij dat er een paar datums bekend zijn. Vooral die van de Tour, daar wordt de kalender toch rond gebouwd”, zegt Greg Van Avermaet. “Nu kan je toch naar iets toe proberen te werken. 100 procent zekerheid zullen we nooit hebben in deze tijd, we zullen altijd wat moeten afwachten. Maar er is nu toch een datum en zo kunnen al een beetje een planning maken. Hopelijk kunnen we ons nu ook aan deze kalender houden. Dat zou al veel zijn.”

Voor Van Avermaet blijft het ook de bedoeling om de combinatie Tour-klassiekers te rijden. Ook het BK en het WK probeert de olympisch kampioen mee te pikken. “Je zal langere tijd in vorm moeten zijn, maar ik ga niet klagen. Ik ben al blij dat we de wedstrijden nog gaan kunnen afwerken en dat het geen verloren jaar wordt.” Bekijk hierboven de volledige video.

Lefevere: “In juli intensief trainen”

“Ik ben blij dat we nu min of meer een kalender hebben met alle grote evenementen”, is de eerste reactie van Patrick Lefevere. “Sommige andere wedstrijden zullen waarschijnlijk begin augustus plaatsvinden, zodat dit iedereen de kans geeft om in een goede vorm aan de start te verschijnen van de Tour. Dat laatste is ook zeer belangrijk. Natuurlijk, het hangt wel af van land tot land, maar de renners hebben de kans om in juli een intensief trainingsprogramma af te werken vooraleer ze de koers herstarten zodat ze fit blijven tot het eind van het seizoen”, aldus de patron van Deceuninck-Quick.Step.

Lelangue: “We beginnen weer vanaf nul”

“Ik ben blij dat er duidelijkheid is”, zegt teambaas John Lelangue van Lotto Soudal. “We kunnen nu een planning opmaken. Ik had de voorbije weken al begrepen dat er niet gekoerst zou worden voor eind juni. Het virus laat dat nog niet toe. Er waren heel wat geruchten de voorbije dagen over de Tour en andere koersen, daar komt nu een eind aan. De competitie hervat in juli, midden juli. Eerst zullen er wat kleinere koersen zijn wellicht, vanaf augustus dan WorldTour-wedstrijden. Dat lijkt misschien laat, maar ik vind dit de beste optie. Ik ben blij met deze kalender.”

De Tour zal altijd belangrijk zijn, of hij nu in juli of september wordt gereden. Bovendien is er geen EK voetbal of de Spelen, het is het enige grote sportevent van het jaar John Lelangue

“Beter schuif je in deze omstandigheden de dingen ver vooruit in plaats van te vroeg te herstarten. De nieuwe planning is een goede oplossing, de meest veilige en er wordt gekoerst tot in november. In Spanje lijkt me dat wel te lukken met het weer. De Tour start nu eind augustus en loopt verder in september. Dat is laat, maar het is de Tour. Die zal altijd belangrijk zijn, of hij nu in juli of september wordt gereden. Bovendien is er ook geen concurrentie van andere sportevenementen. Er is geen EK voetbal of een WK of de Spelen, het is het enige grote sportevent van het jaar. Als je ziet hoeveel kijkers er waren voor een digitale Ronde van Vlaanderen, dan zal de interesse er ook nog wel zijn voor de Tour in september, net zoals voor de klassiekers. Iedereen wil weer koers.”

“Vooraf zijn er wellicht vooraf nog enkele kleinere rittenkoersen om iedereen de kans te geven om zich voor te bereiden en wordt het nationaal kampioenschap een week voor de Tour georganiseerd, zoals dat altijd het geval is”, vervolgde Lelangue. “Een goede zaak.”

Een ruime Tourselectie wordt meestal al in de decemberstages gemaakt. Maar door het virus valt deze planning nu in duigen. “We beginnen gewoon weer helemaal vanaf nul”, verduidelijkte Lelangue. “Het is ook eerst nog wat afwachten hoe die kalender verder wordt ingevuld. Wanneer vallen de klassiekers bijvoorbeeld of andere koersen. Dan kan je plannen.”

Een ingekorte versie van de Giro of Vuelta zou geen echte grote Ronde zijn John Lelangue

Lelangue vreest niet voor een Giro of Vuelta light. “Neen, er zijn jongens die dit seizoen nog niet eens gekoerst hebben of maar 10 of 20 dagen op de teller hebben. De honger is groot om te koersen, dat zal ook in oktober en november nog het geval zijn. Natuurlijk, met deze planning kan je niet de Tour en Giro rijden, maar misschien wel de Tour en Vuelta of de klassiekers en de Vuelta. Het hangt allemaal een beetje af van de verdere invulling van de planning. Ik denk dat iedereen blij is dat we nog kunnen koersen. Van midden juli tot ergens in november, toch nog zo’n vier maanden publiciteit met de grote Rondes, de klassiekers, enkele semi-klassiekers, kleinere rittenkoersen en de kampioenschappen. Dat is ook belangrijk voor de sponsors. En we spreken ook over echte grote rondes: geen twee, maar drie weken. Dat is de beste oplossing, een ingekorte versie van de Giro of Vuelta zou geen echte grote Ronde zijn.”

Jumbo-Visma blijft ambitieus: “Geel nog altijd doel”

Bij Jumbo-Visma zijn ze tevreden met de nieuwe data. Merijn Zeeman, sportief directeur van het team van Wout van Aert, wil op 29 augustus met de sterkste samenstelling ooit aan de start van La Grande Boucle staan. Met de Sloveen Primoz Roglic en de Nederlanders Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin was het geel in Parijs het doel. Dat blijft het. “In principe zullen we de Tour rijden met de renners die we afgelopen winter al hebben aangewezen. We willen voor het klassement gaan”, vertelt Zeeman op de dag dat de ‘na-corona’-wielerkalender enige structuur heeft gekregen. “Er veranderen ook wat dingen: Dylan Groenewegen zou Giro en Vuelta rijden. Dat gaat niet.” Als de Tour en het WK in Zwitserland (20-27 september) erop zitten, volgen in de maanden oktober en november nog de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje.

Dat de Tour nu pas over ruim drie maanden begint, maakt de kans ook groter dat er sprake is van eerlijke concurrentie. “Het was een zorg dat niet iedere renner zich op dezelfde manier kon voorbereiden. Hier mogen we nog naar buiten, in Frankrijk, Spanje en Italië kan dat niet. Hopelijk is dat ruim voor de Tour weer overal hetzelfde”, stelt Zeeman.

Veel vragen zijn ook voor Zeeman nog onbeantwoord. Wordt er gestart met kleinere ploegen, om zo ruimte te maken voor meer teams? “Er wordt over gepraat, we willen met z’n allen uit deze crisis komen. Ook het eventueel testen van renners is geagendeerd. De volksgezondheid heeft prioriteit. Wij moeten als wielerpeloton niet het virus weer verspreiden.”

Chris Froome: “Eindelijk licht aan het einde van de tunnel”

The news many of us have been waiting for. Some light at the end of the tunnel.@LeTour expected to start on the 29th of August - assuming all goes well 🙏🏻 https://t.co/ny4lMAnlcW Chris Froome(@ chrisfroome) link

Julian Alaphilippe: “Extra boost om nog harder te werken”

Sam Bennett: “The show can go on”

Trentin: “Drie grote rondes van drie weken toch moeilijk”

📹 "As an athlete, you need a goal, a focus, something to work towards."@MatteoTrentin shares his thoughts on the revised 2020 racing calendar 👇🏼#RideForMore pic.twitter.com/rYEtXZ3CRY CCC Team(@ CCCProTeam) link

Door de verhuis van de Tour naar september kwamen ook andere wedstrijden in het gedrang. De UCI gaf op haar website een overzicht. De wereldkampioenschappen in het Zwitserse Aigle-Martigny behouden hun datum, van 20 tot 27 september. Het WK tijdrijden valt daardoor samen met de slotdag van de Tour. Na het WK vinden aansluitend de Giro en de Vuelta plaats. De UCI zoekt nog naar een datum voor de grootste voorjaarsklassiekers, de Monumenten. Die zullen volgens de Internationale Wielerunie dit seizoen nog plaatsvinden. Wielerfans zullen in 2020 dus nog zeker een Milaan-Sanremo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije te zien krijgen. De UCI maakt zich ook sterk dat de (meeste) uitgestelde koersen nog zullen doorgaan. De plekjes op de kalender dreigen echter erg schaars te worden.

