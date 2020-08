Van Avermaet kiest voor zekerheid en wil palmares verder aanvullen: “Sterker met iemand naast mij die ook finales kan rijden” BA/MXG

10 augustus 2020

17u10 12 Wielrennen Het droomduo is een feit. Greg Van Avermaet (35) vervoegt boezemvriend Oliver Naesen (29) bij AG2R-Citroën volgend seizoen. Van Avermaet verlaat het zinkende CCC-schip en kiest voor zekerheid bij de Franse formatie: “Het hele pakket is er. Hopelijk klikt het met Olli ook in de koers en kunnen we samen ons palmares verder uitbouwen.”



In de aanloop naar Milaan-Sanremo liet Van Avermaet nog weten dat hij niet bij CCC blijft en dat hij van teammanager John Ochowicz mocht uitkijken naar iets anders. Amper drie dagen later is de krabbel al gezet: “De contacten waren sowieso al gelegd, we wisten ook dat we niet te lang moesten wachten. Ik heb altijd gezegd dat CCC optie A was, maar van zodra dat niet meer doorging hebben we snel geschakeld”, verduidelijkt Van Avermaet.

De ploeg heeft vertrouwen in mij. Laat ons hopen dat dit een succesverhaal kan worden. Greg Van Avermaet

“Er waren verschillende ploegen, maar AG2R was heel concreet”, gaat hij verder. “Ze rijden ook op fietsen van BMC, ze hebben een nieuwe sponsor. Er is gewoon zekerheid. Het hele pakket is er. Natuurlijk is er dan ook de link met de Belgen die er rijden. Samen met Olli in de ploeg, ook zijn broer Lawrence ken ik goed en dan is er ook nog Gijs Van Hoecke (die volgend seizoen ook de overstap maakt van CCC, red.).” Ook Stan Dewulf maakte enkele weken terug de overstap naar AG2R.

Het is vooral uitkijken naar de samenwerking met Naesen in de klassiekers. “Ik vind met hem uiteraard mijn vaste trainingspartner terug. We kennen elkaars sterktes. Hopelijk klikt het ook in de koers en kunnen we samen mooie resultaten rapen. We kunnen elkaar wel helpen om koersen te winnen en ons palmares uit te bouwen. Ik denk dat ik nu ook wel in een fase in mijn carrière ben dat ik sterker ben met iemand naast mij die ook finales kan rijden. Dit jaar hebben we dat met Trentin geprobeerd, maar dat is - door de omstandigheden - nog niet echt gelukt.”

Verandering van koers bij AG2R

“Bij AG2R hebben ze toch al een heel sterke klassieke kern. Er zijn ook een aantal Fransen die hun plan kunnen trekken in de klassiekers. De focus binnen de ploeg ligt nu ook daarop, waar dat vroeger nog meer de Tour was, draaien ze nu toch wat meer richting het eendagswerk”, aldus Van Avermaet. AG2R liet vandaag ook weten dat Romain Bardet - de grote Franse rondehoop - vertrekt en volgend seizoen bij Sunweb gaat rijden.

Tekent Van Avermaet op z'n 35ste nu zijn laatste contract? “Dat zou kunnen, dat zal ik kunnen zeggen na die drie jaar en hoe ik me dan voel. Prestaties zullen uitmaken of ik er daarna nog iets aan vastknoop. De ploeg heeft vertrouwen in mij en ik weet dat ik dit nog een aantal jaar kan doen. Ik doe het nog altijd heel graag. Laat ons hopen dat dit een succesverhaal kan worden.”

