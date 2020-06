Van Avermaet kiest meer dan waarschijnlijk voor Rondes van Wallonië en Polen in aanloop naar Tour JDK

09 juni 2020

03u30 0 Wielrennen Koersen in juli, in eigen land? Het zou kunnen vanaf 1 juli, maar het zal niet aan Greg Van Avermaet zijn besteed. “Ik zie het vooral regionaal en iets kleinschaliger gebeuren. Voor de jeugd kan dat een zegen worden”, vindt hij.

Zelf plant hij een hoogtestage (opnieuw Tenerife, wellicht) in de tweede helft van juli en knoopt hij op 1 augustus, in de Strade Bianche, terug aan met de competitie. “Nadien volgt in principe de Ronde van Polen (5-9/8). Eerder dan de Dauphiné (12-16/8), die met vier aankomsten bergop te lastig lijkt. Mogelijk neem ik er dan wel nog de Ronde van Wallonië (16-20/8) bij. En Milaan-Sanremo, op voorwaarde dat die koers op de definitieve UCI-kalender (die vandaag bekend wordt gemaakt, red.) effectief op 22/8 zal worden geplaatst.”

De Tour (29/8-20/9) en de Vlaamse klassiekers worden Van Avermaets hoofddoelen.

Lees ook:

Greg Van Avermaet hoopt dat ploeg nieuwe sponsor vindt, anders volgt transfer: “Er zijn veel teams geïnteresseerd”