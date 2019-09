Exclusief voor abonnees Van Avermaet in zíjn Canadese GP’s op zoek naar winnaar in zichzelf: “Ik voel me goed. Nu nog eens scoren” Joeri De Knop

12 september 2019

06u30 0 Wielrennen 5 mei, vierde rit in de Ronde van Yorkshire. Ruim vier maanden is het geleden dat Greg Van Avermaet (34) nog eens door bloemenmeisjes werd ­gezoend. Ongemeen lang voor de olympische kampioen. Waar is de winnaar in hem naartoe? “ Er moet nog iets bij, ja.”

De vraag manifesteert zich. Zeker nu in de directe aanloop naar het WK zowat elke Belgische ge(pre)selecteerde wel ergens zijn graantje meepikt. En medekopman Philippe Gilbert al twee keer raak trof in de Vuelta. Met een etappezege in Valencia erbij blokkeert Van Avermaets persoonlijke seizoensteller voorlopig op twee. “Dat is niet ‘niks’. Maar het waren ook niet de grootste koersen”, beseft hij. (zucht) “Winnen is leuk, het mooiste wat er ­bestaat. Iedereen wil het graag. Dat is voor mij niet ­anders. Maar ik doe het nu eenmaal niet aan de lopende band. (grijnst) Het verhaal van mijn leven. Frustrerend? Soms. Knagend? Niet meer, in de herfst van mijn carrière. Ik kan mezelf niet veranderen. Mijn regel­maat is ook een kwaliteit. Sommige jongens pakken één keer uit en voor de rest van het jaar zie je ze niet meer. Dan kies ik liever voor het constante. Ik sta er elke week, rijd overal de finale.”

