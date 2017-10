Van Avermaet in de bloemetjes gezet voor eindzege in WorldTour Redactie

17u52

Bron: Belga 6 TDW Van Avermaet met Anna Van der Breggen, de winnares bij de vrouwen. Wielrennen Met de wielerronde van Guangxi is dinsdag het doek gevallen over de UCI WorldTour. Tim Wellens (Lotto Soudal) schreef de Chinese rittenkoers op zijn naam. In het eindklassement van de WorldTour belandt de Truienaar op de 21e plaats. De zege in China levert hem nog vijftien plaatsen winst op.

Greg Van Avermaet (BMC) was al langer zeker van de eerste plaats. De BMC-renner liet de Ronde van Guangxi net als heel wat andere tenoren links liggen om van een welverdiende rustperiode te kunnen genieten. Hij is dinsdag wel te gast in het Chinese Guilin, aankomstplaats van de slotetappe, om er tijdens een gala-avond in de bloemetjes te worden gezet door de UCI.

TDW Van Avermaet poseert met een Chinese hostess en de Belgische vlag.

De winnaar van (onder meer) de Omloop, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix schrijft de WorldTour op zijn naam met 3.582 punten voor de Britse Tour- en Vueltalaureaat Chris Froome (Sky), die 3.452 punten totaliseert. De Nederlandse Girowinnaar Tom Dumoulin (Team Sunweb) vervolledigt het podium met 2.545 punten. Dan volgen de Slovaakse wereldkampioen Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), vierde met 2.544 punten en in 2016 winnaar van de WorldTour, en de Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida), vijfde met 2.196 punten.

Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is de tweede Belg op de elfde plaats. Dan volgt Tim Wellens als 21e. Ook Jasper Stuyven (31e), Sep Vanmarcke (39e) en Oliver Naesen (40e) halen de top 40.

Het ploegenklassement is een prooi voor het Britse Sky. Dat blijft Quick-Step Floors (tweede) en BMC (derde) voor. Lotto Soudal eindigt als dertiende.

TDW .

TDW De Oost-Vlaming werd ook gesolliciteerd door de pers.

TDW Van Avermaet fier poserend met zijn trofee.

TDW Tom Van Damme, voorzitter van de Koninklijke Belgische Wielerbond, was ook aanwezig.

TDW Een overzicht van alle laureaten.