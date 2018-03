Van Avermaet: “Ik twijfelde toen Nibali ging en dat is eigenlijk geen goed teken, maar chapeau voor hem" Bart Audoore in Italië

17 maart 2018

19u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wielrennen Milaan-Sanremo zal nooit de favoriete koers van Greg Van Avermaet (32) worden. Zijn beste notering ooit is vijfde in 2016 , gisteren werd hij 17de. “Deze koers is erg moeilijk om te winnen”, zei hij. “Ik kwam vijfde boven op de Poggio, denk ik. Ik zat waar ik moest zitten en had wel goeie benen, maar met de wind op kop was het moeilijk om te demarreren en een gat te maken.”

Dat Nibali daar wel in slaagde, maakte indruk op Van Avermaet. “Hij is een verrassende winnaar, maar wel chapeau. Hij profiteerde misschien van een goed moment om weg te rijden, maar het is heel sterk dat hij die kloof kon houden. Hij heeft de koers goed gelezen en gewonnen.”

Liet Van Avermaet zich verrassen bij de aanval van de Italiaan? Dat blijkt niet het juiste woord. “Ik twijfelde toen hij ging, en dat is eigenlijk geen goed teken. Ik keek een beetje naar Kwiatkowski en Sagan, maar zij konden geen gat slaan. Eigenlijk keek iedereen een beetje naar mekaar. Ik had verwacht dat ploegen als Bora het initiatief zouden nemen, maar blijkbaar waren zij niet sterk genoeg om het verschil te maken.”

Lastig weer

“Het was weer zo’n typische Milaan-Sanremo. De koers was niet zo zwaar, het was niet zo vermoeiend, maar het weer was wel lastig: droog, regen, nog een keer droog, weer regen en uiteindelijk opnieuw droog.”

Morgen keert Van Avermaet terug naar huis om aan deel twee van het Vlaamse voorjaar te beginnen — het grote doel van zijn seizoen. “Ik keer met een redelijk goed gevoel terug”, zei hij. “Ik ben tevreden over mijn conditie en de koersen in Vlaanderen gaan me nog net iets beter liggen. Ik kijk er wel naar uit.”