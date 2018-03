Van Avermaet: "Ik sta waar ik moet zijn" MG

14 maart 2018

07u21 0

Goed, er was de overwinning met BMC in de ploegentijdrit. Maar daarnaast had Greg Van Avermaet graag ook nog individueel succes behaald. Een etappezege in rit drie, vrijdag met aankomst in Trevi, of rit vijf, zondag in Filottrano, daar was hij ook voor naar de Tirreno gekomen. Het is hem niet gelukt. "Op die parcours zoals op weg naar Trevi of Filotrrano, die me normaal goed zouden moeten liggen, was het net altijd iets te zwaar. De klimmers zijn in de Tirreno wel vaker in het voordeel. Zo was het dit jaar weer."



Is dat een reden om zich zorgen te maken? En is het met de vorm dan toch niet helemaal zoals hij had gehoopt? Greg Van Avermaet had het al moeilijk in de Strade Bianche. Die offday schreef hij helemaal toe aan het slechte weer. "Het gevoel is ongeveer dat van vorig jaar. Ik kijk nu wel uit naar de klassiekers. Vorig jaar was na de Tirreno ook de vraag hoe ik Sagan zou kloppen. Ik heb hem toch geklopt. In de klassiekers gaat het altijd anders dan in een rittenwedstrijd. Ik sta waar ik moet zijn. Nu afwachten wat eruit komt."



Om te beginnen komende zaterdag in Milaan-Sanremo. "Dat is altijd een moeilijke wedstrijd, die meestal tegenvalt voor mij. Ik hoop dat nu een keer om te draaien, zodat het meezit. Dan begint het pas echt in de E3. En dan zijn er maar een paar kansen om te winnen."