Van Avermaet: “Ik heb de criticasters de mond gesnoerd” GVS

29 maart 2019

18u04

Bron: Sporza en Belga 0 E3 Greg Van Avermaet bezette de laagste podiumstek in de E3. Al ziet onze landgenoot dat na een mindere dag in Milaan-Sanremo niet als een geruststelling. “Ik wist dat mijn conditie goed is.”

“In Milaan-Sanremo geraakte ik niet goed gepositioneerd op de Poggio. Daardoor was mijn prestatie daar niet goed en was ik ontgoocheld. Ik maakte me echter totaal geen zorgen over mijn conditie. Ik wist dat die goed was. Kijk maar naar vandaag”, vertelde Van Avermaet. “In de E3 heb ik de criticasters de mond gesnoerd. Op de Tiegemberg ben ik voluit gegaan. De rest, het groepje met Terpstra en Gilbert was immers aan het terugkeren en dat wou ik niet laten gebeuren.”

“Na de Oude Kwaremont vormde zich een mooie groep, maar het waren vooral Oliver Naesen, Wout van Aert en ikzelf die het tempo erin hielden. De rest profiteerde van onze inspanningen. Daarom ook die tempoversnelling om dichter te komen op Jungels. Het draaide immers niet goed meer rond en dat werkte op mijn zenuwen. Daarna ging het wel vol gas naar Harelbeke, met Bettiol en Van Aert. Logisch dat Stybar in het wiel bleef zitten. Die ging natuurlijk niet jagen op zijn eigen ploegmaat. Ik ben best tevreden met mijn prestatie.”

Deceuninck-Quick.Step

Maar Deceuninck-Quick.Step ging dus weer met de zege aan de haal. “Het is de enige ploeg die dat kan”, aldus Van Avermaet. “Andere ploegen hebben één pion in de finale, zij kunnen altijd drie of vier renners uitspelen. En neen, die luxe bij CCC heb ik niet. Of ik daar ontgoocheld om ben? Neen, want mijn teamgenoten doen hun best. Ik had gehoopt dat Wiśniowski iets sneller kon rijden, maar dat was niet het geval. Maar het is nog altijd de zaak om zélf goed te zijn als kopman.”