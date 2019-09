Van Avermaet hoopt toe te slaan in Canada: “Vergelijkbare parcoursen met dat van WK” JSU/TLB

12 september 2019

Philippe Gilbert is de enige landgenoot die de GP Quebec, morgen op het programma, al aan zijn palmares mocht toevoegen. Hij won in 2011 in een sprint met twee en klopte er Robert Gesink. De ex-wereldkampioen is er niet bij wegens aan de slag in de Vuelta. Wel van de partij is olympisch kampioen Greg Van Avermaet, die er al vier keer tweede (2018, 2017, 2016 en 2012) en één keer derde (2013) werd en zijn kopmanschap op het WK kracht wil bijzetten met een zege.

“De parcoursen hier zijn volgens mij wat te vergelijken met dat van het WK in Yorkshire”, zegt Van Avermaet in bovenstaande video. “Dit zijn echt zware koersen. Natuurlijk heb ik hier al mooie resultaten geboekt en ik ben gemotiveerd om dat opnieuw te doen. Ook na de Tour heb ik veel koersen gereden, dat heb ik ook nodig. Mijn voornaamste doel is om nog een goed WK te rijden, het parcours daar moet me liggen. En dit is volgens mij de ideale plek om in conditie te geraken.”