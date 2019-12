Van Avermaet: “Het maakt niet veel uit wie kopman is, het wordt vooral zaak dat Trentin en ik goed samenwerken” BA/DMM

16 december 2019

19u49 0 Wielrennen Greg Van Avermaet is met CCC op stage in Denia. De olympische kampioen kiest deze winter voor een andere opbouw richting de voorjaarsklassiekers. Bovendien kan hij met Matteo Trentin op een sterke wisselkopman rekenen. “We zullen veel aan elkaar hebben.”

Een andere opbouw voor Greg Van Avermaet richting het nieuwe wielerjaar. De kopman van Team CCC trekt in januari op hoogtestage en dat is nieuw. “Ik heb langer gerust en voor een tragere opbouw gekozen in vergelijking met andere jaren. Ik trek van 4 tot 20 januari naar Tenerife. “Die hoogtestage moet een ander effect creëren en een andere stress op mijn lichaam zetten om mij nog wat meer in vorm te duwen”, vertelt Van Avermaet aan onze man in Denia.

Met Matteo Trentin heeft Van Avermaet er een nieuwe sterke man bij. Onze landgenoot is tevreden met die versterking. “We waren op zoek naar iemand die finales kon rijden. De jongen deden goed werk tot de finale begon, daar zat ik dan vaak alleen. Met Trentin hebben we nu iemand die heel veel ervaring heeft met finales op hoog niveau te rijden. Ik denk dat hij me kan bijstaan en helpen om goeie resultaten te rijden.”

De vraag is of Van Avermaet met de komst van de Italiaan nog dé absolute kopman is bij CCC. Voor de olympische kampioen maakt dat naar eigen zeggen weinig uit. “Het is vooral belangrijk om samen te werken. Iedereen gaat z’n kansen krijgen, maar het is zaak om elkaar te helpen en te zien hoe ver we komen. De concurrentie is er niet slechter op geworden. Trentin en ik zullen dus veel aan elkaar hebben om die mannen vanuit twee posities te bestoken.”

Trentin: “Greg is iemand die een miljoen keer kan aanvallen”

Ook de Italiaan zelf denk er zo over. “Laat ons zeggen dat Sanremo iets meer voor mij is en Roubaix meer voor hem. In de rest van de koersen zullen we samen spelen. Elk heeft z’n eigen mogelijkheden zonder kansen van een ander af te pakken. Als we het slim en goed spelen, dan kunnen we meer dan één keer winnen. Ik ben iets sneller in een groepssprint. Greg is iemand die een miljoen keer kan aanvallen.”

Trentin trok na twee jaar de deur voor Mitchelton-Scott achter zich dicht. De Australische ploeg liet hem niet voldoende toe zijn ambities na te jagen. “Ik wou naar een plaats waar mijn ambitie ook de primaire ambitie van de ploeg is. Ik wil dit jaar een extra stap zetten in de klassiekers. Het podium of een zege halen in het voorjaar, dat ontbreekt nog. Als ik twee koersen kon kiezen? Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Dan kan ik mijn seizoen meteen afronden.”

