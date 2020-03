Van Avermaet: “Had niet het gevoel dat er veel mannen wilden meerijden” MCA/XC/DMM

01 maart 2020

17u45 0 Wielrennen Greg Van Avermaet kwam vandaag als 26ste over de streep in Kuurne-Brussel-Kuurne. Na afloop vertelde de olympische kampioen dat hij niet het gevoel had dat de tegenstand wilde meerijden. “Het zit niet echt mee.”

“Het was een lastig weekend”, opende Van Avermaet. “Ik ben blij dat het droog is gebleven en ik had een goed gevoel. Maar het zit niet echt mee. Al heeft Asgreen het zeker niet gestolen. Indrukwekkend dat hij zo’n pelotonnetje weet voor te blijven. Een verdiende overwinning.”

“Ik wist dat er iets mogelijk was als we met een goede groep zouden weggeraken, maar ik had niet echt het gevoel dat er veel mannen wilden meerijden. ‘t Waren altijd dezelfden die op kom kwamen. En dat weet je dat het moeilijk wordt om een sprint te ontlopen, maar Asgreen heeft het toch gedaan.”