Van Avermaet gaat bij AG2R tandem vormen met Naesen: "Eindelijk hebben ze iemand gevonden om mijn drinkbussen op te halen"

10 augustus 2020

11u07 8 Wielrennen De overgang is een feit. Greg Van Avermaet (35) verlaat CCC en tekent voor drie jaar bij AG2R, de ploeg van Oliver Naesen. “Ik ben zeer gemotiveerd.” Van Avermaet neemt Michaël Schär - zijn vaste meesterknecht - mee. AG2R laat ook iemand gaan: Romain Bardet (29) trekt naar Team Sunweb.

De wielertransfer is allerminst een verrassing. Sponsor CCC houdt ermee op en manager Jim Ochowicz liet aan zijn kopman weten nog altijd geen nieuwe sponsor te hebben gevonden. Daarom ging Van Avermaet op zoek naar een andere ploeg, de naam van AG2R - volgend jaar voluit AG2R-Citroën Team - circuleerde al een tijdje.

Naar de samenwerking met Oliver Naesen, interessant met het oog op de klassiekers, kijk ik enorm uit Greg Van Avermaet.

“Ik ben blij en gemotiveerd om aan een nieuw avontuur te beginnen, na tien mooie jaren onder de hoede van Ochowicz”, zegt Van Avermaet. “Teammanager Vincent Lavenu toont vertrouwen in mij en ik zal er alles aan doen om dat terug te betalen met goede resultaten. Mijn doel is altijd hetzelfde: koersen zoals de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix proberen te winnen, en daarnaast mikken op ritten in de Tour of er de gele trui zolang mogelijk dragen. Ook naar de samenwerking met Oliver Naesen, interessant met het oog op de klassiekers, kijk ik enorm uit.”

🚨 TRANSFERT 🚨



Est-il nécessaire de le présenter 🤩 ?



Guess who 🤩 ?

Trainingspartners

De tandem Naesen-Van Avermaet hoeft niet te verbazen. De twee zijn vaste trainingspartners, ze passen qua karakter goed bij mekaar en ze hebben dezelfde koersfilosofie, namelijk allebei gul in de inspanning, allebei met een voorliefde voor offensief koersen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of de twee niet té veel op mekaar lijken. Het is de voorbije jaren meermaals gebeurd dat ze mekaars kansen verknalden door te zeer dezelfde keuzes te maken.

Naesen begroette zijn nieuwe collega al. “Ik ben enorm gelukkig dat Greg ons versterkt”, vertelt hij in een eerste boodschap. “Ik wil hem verwelkomen met een grapje: eindelijk hebben ze iemand gevonden om mijn drinkbussen op te halen. Nee nee, ik heb veel respect voor hem en wil niet te veel met hem spotten. Daar heb ik achteraf nog genoeg tijd voor.”

Naast de regerende olympische kampioen tekende ook Michaël Schär - de vaste meesterknecht van Van Avermaet - een contract voor drie jaar bij AG2R. Net als onze landgenoot komt de 33-jarige Zwitser begint komend jaar over van CCC. Ook Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh zijn actief bij de Franse ploeg.

AG2R verliest ook een pion. Romain Bardet (29) stapt verrassend over naar Team Sunweb, de ploeg van Tiesj Benoot. De Franse klimmer tekende er voor twee seizoenen. Bardet won vorig jaar de bolletjestrui in de Ronde van Frankrijk. In 2016 en 2017 eindigde hij op het podium van de Tour. De laatste jaren bleven de resultaten evenwel uit. “Bij Sunweb schenken ze aandacht aan de nieuwste technologieën. Dat vind ik zeer belangrijk”, zegt Bardet. “Ik krijg hier de kans om terug vanaf de basis te werken en op alle vlakken te verbeteren.”

Our 2021 group chat has just got a new member