Van Avermaet ergerde zich aan gebrek aan samenwerking: “Iedereen wilde zijn eigen show opvoeren” Bart Audoore

24 februari 2018

19u00 109 Wielrennen Met een klein groepje wegrijden na de Muur of de Bosberg, samen ronddraaien en dan sprinten voor winst in Meerbeke. Zo had Greg Van Avermaet (32) zich de finale van de Omloop voorgesteld. “Maar ze bleven demarreren. Héél ambetant.”

“Ik sta hier met lege handen”, zei een duidelijk ontgoochelde Van Avermaet aan de teambus van BMC. Zelfs een warme douche hielp niet om de frustratie van zich af te spoelen. “Ik had er meer van verwacht. We hadden op het einde nochtans een mooi groepje. We waren allemaal heel sterk, maar iedereen reed voor zichzelf. Zo hebben ze mekaar allemaal doodgereden, ook mij.”

“Ik begrijp niet waarom er zo vroeg moest gedemarreerd worden na de Bosberg, terwijl het wind op kop was. Waar gingen ze naar toe rijden? In deze omstandigheden rijd je normaal tot op drie kilometer van de streep samen door en dan begin je te demarreren. Ten eerste heb je dan kans dat je een kloof kan vasthouden tot aan de finish. En ten tweede ben je dan zeker dat je allemaal een mooi resultaat hebt. Nu werden we nog allemaal ingelopen, op die eerste drie na. De mannen die de koers gemaakt hebben, hebben geen prijs…”

Zoals gezegd: dat zat de winnaar van de voorbije twee jaren hoog. Van Avermaet had het moeilijk met zijn vijftigste plaats. “Het was echt ambetant koersen. Ken je dat: 30-30 op training? Dat is dertig seconden à bloc en dan dertig seconden rusten, en dat telkens opnieuw. Zo was het hier ook. Ik vond het heel eigenaardig dat iedereen zijn eigen show opvoerde, terwijl we nog niks in handen hadden. Het was te denken dat er iemand ging van profiteren…”

Waarom hij dan zelf niet voor de aanval koos als de samenwerking toch zo moeizaam liep? “Dat moest ik niet proberen, ik wist dat ze allemaal op mij zouden reageren. Dat heb je toch ook gezien met Vanmarcke, die in de finale een paar keer goed aanging? Een grote naam hebben, kan in het nadeel werken. Valgren heeft het voordeel dat hij onbekend is en dat hij twee ploegmaats bij had. Voordien, op de Molenberg en de Berendries heb ik wel geprobeerd, maar het was elke keer hetzelfde ‘spelleke’: demarreren konden ze, meerijden niet. Spijtig.”

Blijft de vraag hoe goed Van Avermaet was. “Goed, maar niet super”, zei hij. Dat hij niet top was, bleek toen Vanmarcke zijn duivels ontbond op de Muur. “Ik kon op dat moment niet volgen. Dat was echt indrukwekkend. Maar ik wist ook dat het nog heel ver was. Het was een zware wedstrijd. Dat ik mee was met dat select groepje wil zeggen dat ik toch heel goed was. Op het einde zat ik op mijn limiet, maar dat was bij zowat iedereen zo. Ik ben tevreden over mijn koers, niet over mijn resultaat.”