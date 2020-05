Van Avermaet en boezemvriend Schär over mogelijk einde van CCC: “Het doel is om dit seizoen te overleven” MCA/XC

01 mei 2020

19u50 0 Wielrennen De koers kreunt, maar kraken doen we niet. VTM Nieuws en HLN brengen wielervrienden en -vriendinnen samen die mekaar normaal vaak zien op de koers, maar nu elkaar moeten missen door de coronacrisis. Vandaag zijn CCC-ploegmakkers Greg Van Avermaet (34) en Michael ‘Micky’ Schär (33) aan de beurt.



Greg Van Avermaet en trouwe knecht Michael Schär zijn echte boezemvrienden. De boomlange Zwitser is al jaar en dag de vaste kamergenoot van ‘Gouden Greg’. “We slapen meer samen met elkaar dan met onze vrouwen”, lachen beide heren. “Het is voor het eerst in mijn carrière dat ik meer dan twee maanden thuis ben. Normaal zijn we altijd aan het rondreizen”, vertelt Van Avermaet. “Dat is vreemd. Dit zijn we niet gewend.”

“Of ik ‘Micky’ mis? Ja. Maar we babbelen wel veel over wat er gebeurt (het gaat niet goed met hun ploeg CCC, zie meer hieronder, red.). En we sturen dagelijks berichten.” Schär vult aan: “Ik mis hem ook. Normaal streven we doelen na. Ik heb de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix enorm gemist. Zo besef ik wel dat ik mijn job heel graag doe.”



Einde CCC?

Donkere wolken pakken zich steeds meer samen boven Team CCC. Door de heersende coronacrisis krijgt de hoofdsponsor, de Poolse schoenenfabrikant CCC, namelijk zware economische klappen. In die mate zelfs dat het sterk overweegt om alle sponsoractiviteiten voor de periode 2020-’21 stop te zetten. “We praten veel over de situatie", aldus Van Avermaet. “We worden goed op de hoogte gehouden en hopelijk komt er een oplossing. Volgende week gaan de winkels in Polen weer open, dat helpt onze sponsor misschien om onze ploeg te blijven steunen.”

“Een moeilijke periode”, vervolgt Schär. “Maar we zijn er voor elkaar. Ik respecteer de houding van Greg: hij blijft positief en is mentaal sterk. Hij is een inspiratie. We gaan er samen door en houden goed contact met de ploeg.” Of ze 80% van hun loon gaan inleveren? “We zijn ermee bezig”, zegt Van Avermaet. “Maar we gaan geen percentages meegeven aan de pers. Het doel is om dit seizoen te overleven. En dan volgend seizoen. Dat moet onze mindset zijn. We weten dat het niet zeker is, maar we zijn allemaal redelijk positief. Al is het uiteraard niet ideaal.”

“Het is belangrijk dat we samen sterk zijn”, dixit de olympische kampioen. “Deze situatie is heel zwaar voor de stafleden die hun job kwijt zijn. Maar ze kunnen wel nog terugkomen. Als er opnieuw gekoerst wordt, worden die mensen hopelijk weer in dienst genomen. We werken met een groot deel al tien jaar samen. Hopelijk kunnen we dat verderzetten.”



Geen contact met andere teams

Praat Van Avermaet dan niet met andere teams? “Het is stil momenteel. Heel veel ploegen zien af. We zijn dus zeker niet het enige team met problemen", luidt het bij de kopman van CCC. “We zullen eerst zien wat er bij ons gebeurt, nadien heb ik nog tijd om te beslissen. Mijn focus ligt in elk geval bij mijn team, op het overleven. Dat is het belangrijkste.”



Eigen klassieker

Waar houdt Van Avermaet zich momenteel mee bezig? “Ik ben mijn eigen klassieker aan het voorbereiden. Met daarin enkele onbekende klimmen en kasseistroken, de finish ligt in Dendermonde.” Schär: “En wat is de naam van uw klassieker?” Van Avermaet lacht: “Ik moet eerst nog een sponsor vinden. En we hebben al veel koersen in België, dus het wordt moeilijk om een plek op te kalender te vinden.”



Record meer dan Merckx?

Dinsdag stelt de UCI haar nieuwe kalender voor. De Ronde van Vlaanderen krijgt allicht een plek op 18 oktober. Dat weet ook Van Avermaet. “Oktober is goed. Maar het maakt eigenlijk niet uit wanneer ze het organiseren, ik zal klaar zijn. En dat ik tweemaal de Ronde in één jaar kan winnen (Van Avermaet zegevierde in de virtuele Ronde van Vlaanderen, red.)? Dat klopt”, lacht ‘Gouden Greg’. “In dat geval heb ik een record meer dan Eddy Merckx.”



Tour zonder publiek

Ten slotte: de Tour. Kan de Ronde van Frankrijk doorgaan zonder publiek? “Voor mij kan het zeker zonder fans”, aldus Van Avermaet. “Supporters zijn in een normale situatie heel belangrijk. Ze geven ons kracht en zorgen voor de sfeer. Maar dit is geen gewone situatie, dus moet je er alles aan doen om het veilig te laten verlopen. Beter geen fans en kijken op televisie, dan helemaal geen wedstrijd.”

Vorig jaar namen 21 ploegen van acht renners deel aan de Tour. Dat maakte 168 renners in totaal. Als het aantal renners per ploeg van acht naar zeven wordt verminderd, komen we aan 147 renners. Dat laat nog plaats voor 21 renners, of drie extra ploegen van zeven renners uit het procontinentale circuit. Zoals Alpecin, met Mathieu van der Poel, en ook Wanty.

“Elke ploeg zit in hetzelfde schuitje. Dus het zou goed zijn mochten er meer teams aan de start staan”, vindt Schär. “Het probleem is dat we in onze sport niet iedereen op dezelfde lijn krijgen.” Van Avermaet pikt in: “Als we nu niet samenwerken, is het slecht voor iedereen. We moeten ons aanpassen aan alles wat mogelijk is. Het is belangrijk dat we dit jaar nog kunnen koersen.”



